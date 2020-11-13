نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام ساند والشروط الخاصة للتسجيل في ساند للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام ساند يأتي ضمن الأولويات الهامة التي دائما ما يبحث عنها الكثير من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، ويأتي برنامج ساند إشراف هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة، حيث أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية كل ما يتعلق بنظام ساند السعودي، ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بشرح كافة الأمور المتعلقة بنظام ساند للرجال والنساء وأيضا شروط و طريقة التسجيل في ساند وفوائد نظام ساند للموظف أو الموظفة الذي يملك الجنسية السعودية، ومن المعروف أن نظام ساند هو أحد البرامج التي تستهدف شريحة معينة وهي العاطلين عن العمل وتقديم الإعانات اللازمة لهم حتى يحصلوا على عمل يناسبهم.

نظام ساند

وكما اشرنا في السابق ما هو نظام ساند الذي تم أدراجة وسط سلسلة كبيرة من النظم والبرامج التي تهدف إلى مساعدة كافة المواطنين والوافدين والمقيمين في المملكة وأيضا جعل كافة الأمور التي تنجز في الماضي بشكل روتيني يتم إنجازها الآن بشكل إلكتروني سهل ومبسط على الجميع.

تعريف نظام ساند الدقيق يأتي كتالي، بأنه نظام تكافلي غير ربحي يهدف إلى حماية كافة المستخدمين الموجودين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية، وذلك لو حدث له فصل من وظيفته، وبعد الفصل سيتم تفعيل نظام ساند، والذي يحمي الموظف أو الموظفة من الاحتياج، ويذكر أنه أنه يجوز للمشترك العودة للعمل أثناء الفترة التي يتكفل بها ساند بالموظف.

وقد تم القيام بتطبيق العمل بهذا النظام بدءاً من يوم 1\11 من عام 1435هـ، وذلك لكل من المؤسسات والمنشآت المتبعة للتقويم الهجري، في حين أن المؤسسات والمنشآت المتبعة لنظام التقويم الميلادي طبقت العمل بهذا النظام في تاريخ 1\9 من عام 2014، ويتم العمل بنظام ساند في كثير من الدول حول العالم، حيث يمكن اعتباره من ضمن آليات النظم المهمة التي تتبع في إدارة سوق العمل، حيث أن العمل بنظام ساند يعمل على تحقيق جميع إيجابيات المساواة الاجتماعية، كما يساعد أيضا على دعم عدد من الأبعاد الاقتصادية والأمنية التي تؤدي بالمجتمع إلى الاستقرار في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ويختص نظام ساند بأن يعمل على رعاية العمال السعوديين وأسرهم في حال إن تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وتتبلور فكرة العمل بهذا النظام على القيام بسد فجوة الدخل والعمل على توفير حياة كريمة للعمال ولأسرهن أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق العامل بوظيفة أخرى جديدة.

التسجيل في نظام ساند ومميزات

وبعد تعريف نظام ساند سوف نرصد لكم الآن اهم المميزات الخاصة التي تحصل عليها عند التسجيل في نظام ساند وهي:

يأخذ ساند 1% من الراتب الشهري للموظف.

تدفع الشركة أو المؤسسة للعامل أو الموظف السعودي لديها نسبة 1% من قيمة الراتب شهرياً.

في حالة طرد الموظف من عمله تقوم التأمينات الاجتماعية صرف راتب شهري للموظف حوالي 60% من الراتب، بحد أدني 200 ريال سعودي عالأقل وبحد أقصي 9000 ريال سعودي، ويكون الصرف شهريا ولمدة عام واحد.

شروط التسجيل في ساند 1440

في السطور التالية سوف نشرح لكم كافة الشروط اللازمة لكي يتم لكم التسجيل في نظام ساند للرجال والنساء بشكل صحيح دون الوقوع في أي أخطاء أثناء التسجيل، وأيضا الطريقة التي من الممكن أن تجعلكم تحصلوا على مستحقاتكم المالية عند الاستغناء عن خدماتهم، فها هي الشروط سنوافيكم بها أدنى السطور.

أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

ألا يكون طُرد من العمل.

ألا يكون لديه أي دخل من نشاط أو عمل خاص.

ألا يكون قد قدّم استقالته.

ألا يكون قد تجاوز سن أل 60.

ان يُسجّل في وزارة العمل.

أن يكون باحث عن عمل.

جدير بالذكر أن هيئة التأمينات في المملكة العربية السعودية تقدم عدد من الخدمات الإلكترونية في الفترة الاخيرة والتي تهم قطاع كبير من المواطنين والوافدين على حد سواء في كافة أرجاء المملكة، ومن بين اهم تلك الخدمات: