نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للمتقاعدين بدون كفيل يبدأ من 50 ألف ويصل إلى مليون ونصف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمتقاعدين أحد التمويلات الشخصية التى يقدمها البنك السعودي للاستثمار بدون الحاجة إلى كفيل ومتوافق مع تعاليم الإسلام ويصل هذا التمويل إلى مليون ونصف ريال سعودي، وفقا إلى الضوابط والمعايير التى حددها البنك السعودي للاستثمار، حيث يمكنك التعرف على قيمة التمويل الشخصي المستحق لك من خلال استخدام حاسبة التمويل والتى تقوم بتسجيل بعض البيانات والمعلومات مثل الدخل الشهري ومدة التمويل والقطاع سواء كان حكومي أو خاص، والضغط على النتيجة، ستظهر لك قيمة التمويل الشخصي للمتقاعدين المستحق لظروفك، حيث نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني الشروط والمزايا التى من خلالها يستطيع الحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين السريع.

تمويل شخصي للمتقاعدين

يقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي سريع يتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية، بجانب إعفاء أسرة المستفيد من سداد أى قسط شهري فى حالة إصابة أو حدوث للمتقدم إصابة عجز أو إصابة أدت بيه لا قدر الله إلى الوفاة، فيما يتيح البنك إلى استفادة المتقاعدين إلى التمويلات الإضافية فى حالة حصوله على التمويل الشخصي الأساسي بشرط أن يكون حدث زيادة فى الدخل الشهري للمتقدم، يبدأ التمويل الشخصي من 50,000 ريال ويصل إلى 1,500,000 ريال سعودي، كما أتاح البنك تمويل عقاري متميز للمواطنيين.

شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين

وضع البنك السعودي للاستثمار حزمة جديدة من الشروط الواجب توافرها فى المواطنين الراغبين فى الحصول على التمويل الشخصي المخصص للمتقاعدين وجاء من أهم تلك الشروط التالى: