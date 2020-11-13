نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا وشروط القرض الإسكاني والقرض الاستهلاكي من بنك الخليج الكويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد بنك الخليج الكويتي أحد أهم البنوك الرائدة في دولة الكويت، حيث يقدم مجموعة متعددة من القروض والاستثمارات والخدمات المصرفية الشخصية والخاصة بالشركات، ونظرا لإحصائيات ديسمبر 2019 فإن الموجودات أصبحت تفوق 6 مليار دينار كويتي، والتي تضم 52 فرعا، وأكثر من 300 صراف آلي في جميع أنحاء الكويت، كما يقدم بنك الخليج دعم الاستدامة سواء كان على المستوى المجتمعي أو البيئي أو الاقتصادي، وذلك عن طريق مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجيا والذي يعود بالنفع على البنك بشكل خاص وعلى الوطن بشكل عام.

قروض بنك الخليج الكويتي

يوفر بنك الخليج القرض الاستهلاكي لعملائه الراغبين في شراء سلعة استهلاكية مرتفعة السعر أو لشراء الاحتياجات الأسرية، كما يوفر القرض الإسكاني لتمويل شراء عقار جديد أو ترميم منزل.

أولا القرض الإسكاني

يتميز القرض الإسكاني المقدم من بنك الخليج بالمواصفات التالية:

تصل فترة سداد القرض للمواطنين الكويتين إلى 15 سنة وتبدأ من سنة.

تصل فترة سداد القرض للمقيمين غير الكويتين إلى 10 سنوات وتبدأ من سنة.

تصل مدة تأجيل الأقساط إلى 3 أشهر في السنة.

لا تتعدى الدفعة الشهرية 40 %من الراتب للموظفين و30 % للمتقاعدين.

شروط الحصول على القرض الإسكاني من بنك الخليج

وضع بنك الخليج عدد من الشروط للموافقة على طلب القرض وهي:

يجب أن يكون المتقدم أحد عملاء بنك الخليج.

يجب على العميل المتقدم تحويل الراتب الى البنك.

مع مراعاة تطبيق كافة الشروط والأحكام.

ثانيا القرض الاستهلاكي

يتميز القرض الاستهلاكي المقدم من بنك الخليج بالمواصفات التالية:

تصل قيمة القرض إلى 25 ألف د.ك.

تصل فترة سداد القرض إلى خمس سنوات وتبدأ من سنة واحدة.

تصل فترة تأجيل الأقساط إلى 3 أشهر في السنة.

يتمكن العميل من استخدامه لتمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية.

شروط الحصول على القرض الاستهلاكي من بنك الخليج

وضع بنك الخليج عدد من الشروط للموافقة على طلب القرض وهي:

يجب أن يكون المتقدم أحد عملاء بنك الخليج.

مع مراعاة تطبيق كافة الشروط والأحكام.

حيث قدم بنك الخليج مجموعة مختلفة من القروض ومنها: القرض الإسكاني، القرض الخاص بشراء المديونيات، القرض الاستهلاكي، القروض الخاصة بشراء سيارة (سواء كانت جديدة أو مستعملة)، كما تتميز بحسابات ذات مزايا متعددة ومنها حسابات خاصة بالمواطنين الكويتين، وأُخرى خاصة بالمقيمين الغير كويتين،كما أن هناك العديد من أنواع البطاقات الائتمانية ومنها فيزا إنفينيت، وماستر كارد وورلد، فيزا سيغنتشر، ماستركارد بلاتينوم، وغيرها، وسنتحدث عن كل هذا بالتفصيل في الأيام المقبلة.