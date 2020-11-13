نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارة في السعودية 2021 أرخص أسعار سيارات جديدة ومستعملة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص سيارة جديدة في السعودية وأرخص سيارة مستعملة 2021، وآخر تحديث حول أرخص أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في المملكة نستعرضه معكم في موضوعنا اليوم، حيث أن السعر يعتبر من ضمن أكثر الأولويات المحسوبة عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة، بالاضافة بالطبع إلى إمكانيات ومواصفات السيارة ، وتختلف خيارات العملاء وسعر السيارة حسب نوعها فهناك السيارة الفاخرة والاقتصادية والرياضية، ولذلك سوف نهتم في موضوعنا اليوم بعرض خيارات عديدة أمامك عزيزي القارئ، بحيث يمكنك الاطلاع على أرخص أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية.

أرخص سيارة في السعودية 2021

عند الرغبة في شراء سيارة فهناك من يتجه إلى شراء سيارة جديدة وهناك أيضا من يلجأ لشراء سيارة مستعملة، وذلك حسب الخطة المالية التي وضعها المشتري، ولكن في جميع الأحوال يبحث الكل عن السعر الرخيص مع الإمكانيات والمواصفات الجيدة ، وتعد أرخص سيارة في السعودية 2021 هي سيارة ستروين برلنجو والتي تتوافر بثلاث فئات مختلفة، فقد سجلت فقط سعر ألف وخمسمائة ريال سعودي.

أرخص سيارة مستعملة في السعودية 2021

هناك العديد من السيارات المستعملة جيدة المواصفات وبسعر رخيص للغاية في الأسواق السعودية، حيث تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 في المملكة بسعر يبلغ ألف ريال فقط، وسجلت سيارة هيونداي النترا موديل 2016 في المملكة سعر رخيص للغاية حيث بلغ سعرها 950 ريال سعودي، وتتوفر سيارة نيسان التيما موديل 2017 في المملكة بسعر يبلغ 1500 ريال سعودي، كما تتوافر سيارة فورد فيوجن موديل 2016 فى المملكة بسعر 1600 ريال سعودي تقريباً.

أرخص أسعار السيارات الجديدة موديل 2021

أما بالنسبة لمن يبحث عن شراء سيارة جديدة موديل 2021، فلا تقلق عزيزي القارئ فقد انخفضت أسعار السيارات بنسبة كبيرة عن العام الماضي، وذلك بسبب الأحداث العالمية المتعددة التي تضمنها عام 2020، حيث بلغ سعر سيارة يشيري أريزو 3 موديل 2020 حوالي 30.5 ألف ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وهي تعتبر أرخص سيارة في السعودية 2021، بينما بلغ سعر سيارة جيلي جي سي2 موديل 2021 حوالي 31 ألف ريال سعودي، وتحتل بذلك المركز الثاني في قائمة أرخص السيارات في المملكة موديل 2021.

وجاءت سيارة سوزوكي Celerio موديل 2021 في المركز الثالث بسعر بلغ حوالى 32.5 ألف ريال سعودي، أما سيارة سيارة إم جي 360موديل 2021 فقد جاءت في المركز الرابع في قائمة السيارات في السعودية الأقل سعراً في 2021 بسعر بلغ 33 ألف ريال، بينما وصل سعر سيارة أودي أي موديل 2021 إلى 34.5 ألف ريال تقريباً، وجاءت في المركز الأخير في موضوعنا اليوم سيارة إم جي ZS موديل2021، ويبلغ سعرها 43 ألف ريال سعودي تقريبا في الأسواق السعودية للسيارات.