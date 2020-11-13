نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل يبدأ من 50 الف ريال للمقيمين من الراجحي والأهلي التجاري بالسعودية والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل بالمملكة السعودية والأوراق المطلوبة، من أهم ما يشغل محركات البحث من قبل الكثير من الوافدين بالأراضي السعودية، والتي تعد من أهم وابرز الخدمات المقدمة من عدد من المصارف التموينية المختلفة لمساعدة الشباب ولكن وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة للحصول على قرض شخصي بدون كفيل، كما تقدم عدد من المميزات المختلفة ومنها طرق السداد المتنوعة حسب القرض واحتياجات العميل، بهدف تلبية احتياجات المتقدم وتغطيات لنفقات الشخصية والأزمات المالية بالإضافة إلى مساندتهم لإتمام عقود الزواج أو شراء سيارة أو منزل جديد وغيرهم تمويل شخصي للمقيمين بدون كفيل.

شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل يبدأ من 50 الف ريال للمقيمين

شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل 1442

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل والتي تم تحديدها على النحو التالي:

تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر مختوم من إحدى البنوك المعتمدة بالمملكة.

يجب أن لا يقل الراتب الخاص بالمتقدم بالقطاع الخاص عن 400 ريال.

أن لا تتخطى نسبة الاقتطاع 33% من إجمالي راتب المتقدم.

تحويل الراتب على البنك الذي يتقدم المواطن للحصول على القرض من خلاله.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وهي نوع الوظيفة وقيمة الراتب والدرجة الوظيفية مع تحديد جهة العمال سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

وأخيرًا يتم الذهاب إلى أقرب فرع للبنك ومراجعة الأحكام والشروط وكافة معلومات الحصول على القرض للتقديم عليه.

الأوراق اللازمة للحصول على التمويل الشخصي

كما حددت البنوك عدد من الأوراق اللازمة للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل والتي جاءت كالتالي:

صورة من الإقامة وتكن سارية.

إحضار الرمز البريدي لمحل السكن المقيم به المتقدم.

إحضار بيان التزامات يتم الحصول عليه من خلال البنك المتعامل معه، وذلك في حلة حصول المتقدم على قرض من بنك آخر.

إحضار ما يفيد برصيد الالتزام من البنك القديم لتقديمها إلى البنك الجديد.

سداد الرسوم المحددة لاستخراج الأوراق من البنك القديم.

انهاء جميع الأقساط بالبنك القديم قبل التقديم في البنك الجديد.

إحضار إيصال مرافق حديث “فاتورة كهرباء أو مياه أو هاتف”.

احضار مفردات مرتب توضح الراتب الحالي وتفاصيل الـ6 أشهر الأخيرة في حالة كان الراتب متغير.

اهم البنوك التي تقدم قرض شخصي بدون كفيل فى السعودية

قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل بنك الراجحي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل البنك الأهلي التجاري للعاملين القطاع العام وشركات القطاع الخاص. قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل بنك الاستثمار السعودي للمقيمين. قرض شخصي للمقيمين بالتقسيط بدون كفيل بنك الجزيرة وكذلك يقدم تمويل شخصي بدون تحويل الراتب.

شروط تمويل 50 ألف للمقيمين بدون كفيل

يقدم اكثر من بنك فى السعودية قرض الخمسين الف ريال للمقيمين دون ان يشترط موافقة الكفيل، وتتمتع ذى القروض بتسهيلات فى السداد تصل حتي خمس سنوات ( ستون شهر) ولكنه وضع عدة ضوابط للحصول على هذا القرض الشخصي الميسر وهى كما يلي:-

لا يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عن 60 عام ولا يقل عن 20 عام وقت طلب القرض. يقوم المتقدم للحصول على القرض بتقديم كشف حساب عن اخر 3 اشهر له فى البنك لا يشترط ان يكون الوافد الطالب للقرض ان يتواجد فى منطقه محددة من المملكة. يجب ابراز السجل الائتماني للوافد لضمان عدم تعسره في سداد قيمة القرض. تقديم كشف مفردات المرتب الخاص بالموظف او العامل الوافد وذلك من من خلال جهة العمل. الا يقل عمر الإلحاق بالعمل عن ثلاثه اشهر قبل طلب اى قرض شخصي من البنك.

سنتابع معكم من خلال موقعنا ثقفنى، العديد من شروط التمويل الشخصي والى تتم من خلال عده بنوك فى السعودية بدون الحاجه الى كفيل للموافقة على القرض كل ما عليك هو متابعة الشروط العامة للحصول على قرض بدون كفيل قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية، والتى تم ذكرها بالأعلي والاوراق المطلوبه للتقديم على القرض.