نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2020 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين تعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي يوجد بها نسبة عمالة من مختلف الجنسيات سواء كانوا عرب أو أجانب بأعداد ضخمة، وقد يرجع ذلك بسبب وجود الكثير من المرافقين التابعين للعمالة، والمملكة تتعامل معهم بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق عليهم، كما أن يوجد العديد من الخطوات السهلة والبسيطة يجب القيام بها من أجل الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الهوية، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على الخطوات المتبعة من أجل الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة.
كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة
حرصت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن تنشأ عدد من المنصات الإلكترونية من أجل تقديم كافة خدماتها إلكترونياً ومن بين هذه الخدمات هي الاستعلام عن رسوم المرافقين ويتم من خلال عدة خطوات هي:
- القيام بتسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
- القيام بالنقر على زر المقيمين ومن ثم يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- سوف تظهر لك مجموعة من الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية عن طريق الموقع.
- وقم بالنقر على خدمة الاستعلام عن المرافقين، وعليك بالنقر على خامة المزيد المتوفرة بأسفل خدمات الجوازات التي تتواجد في المنصة.
- القيام باختيار خدمات التابعين، وسوف يظهر لك جميع البيانات التي يرغب بها المستخدم من أجل الاستعلام.
حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين
تعد حاسبة الاستعلام تعتبر شبه الأداة التي من خلالها يتمكن المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية من أجل معرفة الرسوم المفروضة، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية تهتم بعمل حساب الرسوم نهائياً عند عدم سدادها ويتم ذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:
- في البداية يتم التسجيل على بوابة حاسبة رسوم المرافقين.
- القيام بكتابة تاريخ انتهاء الإقامة وبعد ذلك كتابة عدد من المرافقين.
- القيام باختيار طريقة لاحتساب بهدف تجديد الإقامة، ومن ثم نقوم بالضغط على خانة أمر احتساب بغرض الخروج النهائي، أو القيام باحتساب بهدف الرجوع أو المغادرة.
- يتم الضغط على أمر احتساب التاريخ الذي يتم تحديده، والنقر على خانة احسب، ومن ثم سوف يظهر أمامك الرسوم المفروضة على المقيمين في المملكة على حسب عدد المرافقين الذين قد تم تسجيلهم بالفعل.
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