خطوات الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات عبر بوابة النفاذ الوطني tagate.sa للإستفادة من الدعم

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عمر شويل - جدة خطوات الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات عبر بوابة النفاذ الوطني، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف على إمكانية الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن طريق بوابة النفاذ الوطني، حيث أن الدخول إلى البوابة الوطنية يرفع من مستوي الموثوقية والأمان، بالإضافة إلى دعم التوجيهات الخاصة بإجراءات التحول الرقمي الحكومي بالمملكة العربية السعودية، حيث يهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى الكثير من الهداف تيسير نظام وطنى تحت سيطرة إدارة المركز الوطني للمعلومات وتعد أهداف المشروع الوطني كثيرة والتى نوضحها لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفنى، كما نوضح لكم خطوات الدخول إلي بوابة طاقات عبر النفاذ الوطني.

خطوات الدخول إلى بوابة طاقات عبر النفاذ الوطني

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف على عدة خطوات بسيطة للدخول إلى بوابة النفاذ الوطني”طاقات” وذلك عن طريق بوابة”نفاذ” بدون اللجوء إلى إنشاء اسم المستخدم أو كلمة المرور، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي Tagate.sa وبعدها تقوم بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

وبعدها تقوم بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. ثم القيام بإدخال كلمة المرور وإسم المستخدم الخاصة بالمستفيدين من أجل للدخول على نظام أبشر الالكتروني.

ثم القيام بإدخال رمز التأكيد المرسل اليك عبر الهاتف.

التحقق من الرمز المرئي سواء كان أرقام أو حروف.

واختيار الخدمات المتواجدة للمستفدين.

من المعروف أن النفاذ الوطني الموحد هو مبادرة وطنية قام بها مركز المعلومات الوطنى بالمملكة العربية السعودية من أجل إصدار وإدارة المقيمين والمواطنين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية من خلال النظام الرقمي.

أهداف مشروع النفاذ الوطني

تعد اهداف مشروع النفاذ الوطني الموحد عديدة والتى منها إيجاد نظام وطني يستفيد منه القطاعات الخاصة والقطاعات العامة فى إدارة الهوية الوطنية، تحت إدارة مركز المعلومات الوطني، كما يهدف مشروع النفاذ الوطني إلى العديد من الأهداف ونذكر منها الآتي:

إصدار هوية إثبات إلكترونية إلى المنشآت أو الأفراد من خلال نظام الهوية الرقمية.

توافر آلية تسجيل وتحقق أمنه تضمن وصول الهوية المصدرة إلى صاحبها، وهو

استخدام الكثير فى عملية دخول النظام من أجل تحقيق أفضل مستوي فى التسجيل والمصداقية.

بوابة النفاذ الوطني

تعد بوابة النفاذ الوطني طاقات هي هي أحدي مؤسسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والتي توفر العديد من الخدمات والمزايا للمواطنيين والمقيمين في المملكة، والتي من أهمها خدمة التوظيف والتأهيل المهني والباحثين عن فرصة عمل، والمساهمة في عرض الكثير من الكفاءات البشرية.

دعم منشآت القطاع الخاص

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن دعم أجور السعوديين في كافة المهن والوظائف بالقطاع الخاص حيث تصل نسبة الدعم إلي 50%، من الراتب الشهري للموظف لمدة عامين، حيث تجاوز نسبة الدعم إلي نصف مليار ريال سعودي، يتم صرفها إلي 6 دفعات، فيما تجاوز عدد الموظفين والموظفات الذين تم دعمهم 53483، فيما أكدت أن التسجيل يتم من خلال طاقات.