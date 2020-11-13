نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تخفيضات أمازون السعودية السنوية 2020 للأجهزة الذكية والملحقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات أمازون السعودية الكبيرة ليوم 11\11 بدأت أخيرا، وفي هذا المقال نصحبك مع مجموعة من أفضل العروض المختارة للأجهزة الذكية التي عليها تخفيضات كبيرة وملحقات الأجهزة الذكية كالسماعات وغيرها.

تخفيضات أمازون السعودية 11\1

سنعرض لك العديد من الأدوات الرائعة والتي يمكن الحصول عليها بخصومات تربو على 30٪ من التكلفة الأصلية، ويمكن الوصول إليها عن طريق موقع أمازون السعودية بسهولة

iPhone 11 ببطاقة eSIM

على الرغم من حقيقة أن Apple أعلنت مؤخرًا عن iPhone 12، إلا أن iPhone 11 لا يزال رائعًا حتى الآن. وهنا اقتراح مثالي لشراء iPhone 11 مع خصم قدره 1300 ريال سعودي من التكلفة الأولى .

الهاتف متاح بسعر 4200 ريال سعودي مع توصيل مجاني ومعتمد من أمازون السعودية.

تخفيضات على Samsung Galaxy Note 10 Lite

يمكن شراء إلى Galaxy Note 10 Lite بشاشة بحجم 6.7 بوصة بسعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي، وبتكلفة 1450 ريال سعودي فقط من خلال عروض أمازون الأخيرة.

هاتف Samsung Galaxy M51

يمكنك شراؤه الآن مقابل 1400 ريال سعودي فقط مع النقل المجاني من قبل أمازون.

يوفر الهاتف مساحة تخزين 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وشاشة ضخمة بحجم 6.7 بوصة.

هاتف Samsung Galaxy M30s

هاتف Galaxy M30s يأتي مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت للتخزين، ومع عروض أمازون الجديد تجده بسعر 700 ريال سعودي فقط من خلال عرض أمازون الحالي، والذي سيوفر عليك حوالي 200 ريال.

جراب iPad Pro مقاس 11 بوصة

عليه خصم كبير ليأتي بقيمة 90 ريالًا سعوديًا مع النقل والنقل المجاني من شركة أمازون في غضون أيام قليلة كما كانت.

سماعات UGreen اللاسلكية

تعد UGreen أفضل صانع لإضافات الهواتف وملحقاتها، والعرض هنا مخصص لسماعتها: “Buds” التي تتمتع بدرجة وضوح عالية وبطارية يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى 27 ساعة. احصل عليها في العرض من أمازون مقابل 143 ريال فقط.