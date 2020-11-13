نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوط السعودية هي شركة الطيران الرئيسية التي تم إنشاؤها في شبه الجزيرة العربية وتتمتع بأعلى مستوى من الفعالية والرفاهية ودعم العملاء، ويمكن الوصول إلى رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية خلال السطور التالية.

رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية

الخطوط السعودية قد خصصت رقمًا موحدا للتواصل مع خدمة عملائها، وهو الرقم الاستثنائي لمساعدة عملاء الخطوط السعودية لتأكيد أو إسقاط أي حجوزات وحتى طرح استفسارات معينة والاستعلام عن التذاكر أو تقديم أي اعتراضات حول المشكلات التي تم تحديدها مع الرحلات الجوية والقضايا المختلفة، فهذا يجعل التعامل مع الشركة أسهل للعملاء.

الخط الساخن: (920022222) يتم استخدامه مجانا من داخل المملكة العربية السعودية.

الخط الساخن الدولي: (+9797 14847966) يتم استخدامه خارج المملكة بشكل مجاني أيضا.

خدمة عملاء الخطوط السعودية

يوفر رقم مساعدة عملاء الخطوط السعودية بعض الخدمات الرائعة للعملاء. مثل القدرة على التحدث باللغتين العربية والإنجليزية.

كما أنه إذا لم يكن الوصول إلى الأرقام السابقة متاحا نظرًا لازدحام الخطوط أو جودة الاتصال في بعض المناطق، فسيتم تحويل المكالمة لأقسام أخرى متاحة وحل مشاكل الاتصال.

كما قامت الشركة بتخصيص رقم آخر للخطوط السعودية لإسقاط الحجز برقم التذكرة والذي سيكون (920030000).

تذاكر الخطوط السعودية

تقدم الخطوط السعودية ثلاثة أنواع من تذاكر الطيران. من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وكبار الشخصيات والتذاكر الخاصة.

إن تغيير وقت الرحلة أو إسقاط الحجز يغير من أسلوب الحجز والتكلفة المدفوعة. الأمر بالمثل مع الأشياء المسموح بها والوزن الإضافي.

يمكن أن يساعدك موقع الخطوط السعودية على الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول للشركة أيضًا في حجز مكان أو تغيير أو إسقاط الحجوزات، والحصول على خدمات أخرى.

يتم أيضًا تقديم عروض غير مألوفة للعملاء يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل في الموقع أو التطبيق الذكي.