نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة كورولا 2020 في السعودية مع أهم المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على سعر سيارة كورولا 2020 في السعودية من خلال هذا المقال، والذي سيعرض أيضا ابرز المزايا التي ألحقتها الشركة بالسيارة الصغيرة التي صدرت هذا العام.

سعر سيارة كورولا 2020 في السعودية

سيارة كورولا 2020 نسخة 1,6 XLI يبدأ في السعودية سعرها من 65,500 ريال سعودي

سعر سيارة كورولا 2020 في السعودية نسخة 2.0 GLI (والتي تأتي مع فتحة سقف) يبدأ من 87,300 ريال سعودي

مواصفات سيارات كورولا 2020

أحدث سيارة كورولا سيدان من تيوتا تأتي في طرازات L و LE و LE Hybrid و SE و XLE و XSE. وقد تميزت بالاقتصاد في استهلاك الوقود، إلى جانب الموثوقية القوية للعلامة التجارية، وميزات الأمان القياسية المتقدمة.

من حيث التصميم ، فإن كورولا 2020 الجديدة توحي بالحدة والرشاقة والقوة. تضفي المصابيح الأمامية LED المشتركة مع Corolla hatchback على السيارة مظهرًا أكثر فخامة من ذي قبل.

تتميز السيارات من طرازات كورولا L – ذات المحرك الأقل قوة – بمصدات أمامية وخلفية مختلفة عن موديلات S. تأتي السيارات ذات المحرك الأكبر بشكل قياسي مع عجلات من المعدن وتتميز بأطراف عادم مزدوجة من الكروم.

تم تصميم الداشبورد الخاص بالسيارة بأسلوب راقي وفخم. شاشة لمس قياسية مقاس 7.0 بوصات للمعلومات والترفيه تطفو مثل الكمبيوتر اللوحي فوق عناصر التحكم في مكيف الهواء.

محركات سيارة كورولا 2020

هناك ثلاث محركات متوفرة لطرازات سيارة كورولا 2020 من تويوتا.

1.8 لتر 4 هجين (121 حصان)



1.8 لتر 4 (139 حصان)

2 لتر 4 (169 حصان)

تتكون تشكيلة كورولا الآن من ثلاثة محركات. هناك محرك هجين من بريوس مع تسارع معتدل متوقع؛ وهناك محرك متوسط ​​المدى inline-4 مع سلوك هادئ نسبيًا وعامل تبديل CVT سلس. وأخيرًا محرك Inline-4 بقوة 169 حصانًا يحقق تسارعا يصل إلى 60 ميل في الساعة أقل من ثماني ثوان.