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عمر شويل - جدة توجد مكاتب تقسيط لمستفيدي الضمان الاجتماعي في أنحاء المملكة من أجل تسهيل التعاملات المالية على مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف المجالات، سواء عمليات الشراء أو القروض البنكية وما إلى ذلك.

مكاتب تقسيط لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هناك عدد كبير من مكاتب التقسيط والتي تقدم أنواعًا عديدة من المساعدات مستفيدي الضمان الاجتمـاعي في الحصول على أقساط مع شروط سهلة رائعة وطرق سداد مدفوعات منتظمة وميسرة.

مكاتب التقسيط لمستفيدي الضمان الاجتماعي في الرياض

شركة صرح المساكن

أحد مكاتب التقسيط في الرياض. يقدم هذا المكتب تقسيطات تبدأ من 5000 ريال سعودي إلى 20 ألف ريال سعودي بشروط بسيطة ويمكنك الاتصال بمقر العمل بالاتصال على رقم الهاتف: 0539266330

مكتب التقسيط والتمويل

يقع مكتب التقسيط والتمويل في الرياض تحديدا حي الشفاء على طريق عرفات. يقدم هذا المكتب خدمات التقسيط للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في الرياض. تبدأ مبالغ التقسيط من 5000 ريال سعودي وتصل إلى 20000 ريال سعودي بشروط بسيطة وتقسيط على دفعات منتظمة.

مكتب الضمان السنوي

يقع غرب الرياض، شارع كعب شارع الزهير. ورقم الهاتف الخاص بهم: 0966114255711

تقسيط سيارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أفاد بنك التنمية الاجتماعية عن فتح باب إعطاء سيارات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية على أقساط، من خلال منح تمويل قد يصل إلى 80 ألف ريال سعودي وأقساط لمدة 5 سنوات. من بين الشروط الرئيسية لأقساط السيارة من بنك التسليف ببطاقة الضمان الاجتماعي ما يلي:

يجب أن يكون عمر المرشح لقرض السيارة 25 عامًا بحد أدنى وليس أكثر من 60 عامًا، ولا يصل للستين مع موعد سداد آخر الأقساط.

يجب أن يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على السيارة رخصة قيادة.

خبرة في العمل في مجال النقل.

اجتياز الاختبار المقدم للمتقدم للحصول على السلفة.

التقديم على المركبات بالتقسيط ببطاقة الضمان الاجتماعي

ويمكنك التقديم على أقساط مركبة باستخدام بطاقة الضمان الاجتماعي من خلال زيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية مع ضرورة إعداد السجلات والأوراق اللازمة وسيتواصل معك البنك.