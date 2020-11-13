البريد السعودي يصدر طابع بريدي جديد بعنوان: مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية

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عمر شويل - جدة ـأصدر البريد السعودي مؤخرا طابعا بريديا جديدا من فئة 2 ريال تحت عنوان مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية. فما هو هذا المركز ولماذا يحتفي البريد السعودي به عبر إصدار طابع بريدي له؟ مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية قامت المملكة العربية السعودية بدور إنساني رائد في خدمة المجتمع الدولي حول العالم. وتدرك المملكة أهمية هذا الدور في التخفيف من معاناة الإنسان وضمان إتاحة الفرصة للجميع لعيش حياة صحية كريمة. ولتأكيد تفانيهم في خدمة جميع المحتاجين، أنشأت قيادة المملكة العربية السعودية مركز الملك سلمان لـلإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي زين شعاره الطوابع الجديدة من البريد السعودي. وافتتحت فعاليات المركز في مايو 2015 م برعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. تقوم أنشطة المركز على أساس الأهداف والمبادئ الإنسانية الأساسية النبيلة. تشمل العناصر اللازمة لتنفيذ برامجنا المراقبة التفصيلية لجميع المساعدات ، والنقل المنسق والمتقدم للمساعدات من خلال وكالات الأمم المتحدة الموثوقة للغاية والمنظمات غير الربحية المحلية والدولية في البلدان المتلقية. يتم اختيار البرامج بناءً على أهلية المستفيدين المستهدفين في مناطق جغرافية محددة. تشمل المساعدات جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية. أهداف مركز الملك سلـمان للإغاثة الإنسانية تقديم المساعدات الإنسانية الخارجية للمملكة.

تطوير شراكات قوية مع المنظمات الإنسانية الرائدة.

تطوير عملية فاعلة للاستجابة للأزمات الإنسانية بسرعة وفعالية.

زيادة تأثير مساعدات المملكة العربية السعودية واستدامتها من خلال تحسين التكليف والمراقبة والتقييم. رؤية المركز أن تصبح المملكة مركزًا رائدًا للأنشطة الإغاثية والإنسانية وأن تنقل قيمها إلى العالم. وذلك عبر إدارة وتنسيق أنشطة الإغاثة على المستوى الدولي لضمان تقديم المساعدات الخارجية بما يتماشى مع المصالح الوطنية.

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