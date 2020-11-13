الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الأول الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي

دوت الخليج – فهد قحل

“حُق لنا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة”

نوه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي ، بمضامين تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعاه الله.

مؤكداً بأن تصريح سموه “حفظه الله” خارطة طريق ترسم لنا مستقبلًا زاهرًا مليئًا بالعز والفخر والازدهار.

مشيرًا إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك تنموي واقتصادي كبير وغير مسبوق، يمثل نقلةً نوعية نحو التنمية في المملكة، وذلك من أجل ازدهار وطننا الغالي، وتحسين جودة الحياة والرفاهية بالمملكة.

حُق لنا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة، وعاشت بلادنا، وأدام الله عليها أمنها وأمانها واستقرارها.