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عمر شويل - جدة وظائف بنك البلاد الآن متاحة للمتقدمين. حيث يتوفر منصب مدير علاقات في مناطق مختلفة من المملكة (الرياض ، الدمام ، القصيم ، الخرج ، الجبيل ، الأحساء ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، ينبع ، جازان ، أبها ، الباحة ، بيشة ، القنفذة ، تبوك)

وظائف بنك البلاد الشاغرة للرجال والنساء

مؤخرا أعلن بنك البلاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية عن وجود وظائف شاعرة لكل من الرجال والنساء من المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن بنك البلاد هو أحد البنوك التي تعمل جاهدة للتميز في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم المبادرات والابتكار والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

شروط القبول في الوظائف

أن يكون المرشح سعودي الجنسية من الرجال والنساء.

حاصل على شهادة لمدة أربع سنوات في أي تخصص ويفضل في التسويق أو الإدارة أو العلاقات العامة أو الإدارة المالية

خبرة بحد أدنى 5 سنوات في مجال العلاقات العامة مع العملاء أو الدعاية أو الإدارة أو مجالات مشابهة.

وجود قدرة على التواصل وممارسة الدعاية والإعلان.

مجموعة المسؤوليات المتوقعة في الوظيفة

بناء علاقات قوية مع عملاء بنك البلاد والقيام بحالة اتصال بين البنك والعملاء، إلى جانب فحص معلومات العميل وتقديم الاقتراحات الأساسية ودعم مشرفي الفروع لتحقيق أهدافهم من خلال مضاعفة حصة المنطقة وجعلها قاعدة عملاء قوية.

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