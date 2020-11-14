نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف بنك البلاد الشاغرة للرجال والنساء في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف بنك البلاد الآن متاحة للمتقدمين. حيث يتوفر منصب مدير علاقات في مناطق مختلفة من المملكة (الرياض ، الدمام ، القصيم ، الخرج ، الجبيل ، الأحساء ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، ينبع ، جازان ، أبها ، الباحة ، بيشة ، القنفذة ، تبوك)
وظائف بنك البلاد الشاغرة للرجال والنساء
مؤخرا أعلن بنك البلاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية عن وجود وظائف شاعرة لكل من الرجال والنساء من المواطنين بالمملكة العربية السعودية.
والجدير بالذكر أن بنك البلاد هو أحد البنوك التي تعمل جاهدة للتميز في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم المبادرات والابتكار والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
شروط القبول في الوظائف
- أن يكون المرشح سعودي الجنسية من الرجال والنساء.
- حاصل على شهادة لمدة أربع سنوات في أي تخصص ويفضل في التسويق أو الإدارة أو العلاقات العامة أو الإدارة المالية
- خبرة بحد أدنى 5 سنوات في مجال العلاقات العامة مع العملاء أو الدعاية أو الإدارة أو مجالات مشابهة.
- وجود قدرة على التواصل وممارسة الدعاية والإعلان.
مجموعة المسؤوليات المتوقعة في الوظيفة
بناء علاقات قوية مع عملاء بنك البلاد والقيام بحالة اتصال بين البنك والعملاء، إلى جانب فحص معلومات العميل وتقديم الاقتراحات الأساسية ودعم مشرفي الفروع لتحقيق أهدافهم من خلال مضاعفة حصة المنطقة وجعلها قاعدة عملاء قوية.
التقديم على وظائف بنك البلاد
- بدأ التقديم على الوظائف الجديدة من بنـك البلاد يوم الخميس 26/3/1442 هـ .
- فقط املأ الاستمارات بالمعلومات المطلوبة وسيتواصل مع فريق التوظف من البنك.
- وتلك كانت أهم المعلومات عن وظائـف بنك البلاد الشاغرة الجديدة للرجال والنساء من المملكة في مجال العلاقات العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف بنك البلاد الشاغرة للرجال والنساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.