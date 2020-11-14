نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صنع في السعودية تعلن الصادرات السعودية عن معسكر التصميم لهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صنع في السعودية، يعتبر هذا البرنامج من أكثر المواضيع التي تشغل الكثير والكثير من المسؤولين داخل المملكة العربية، وهذا بسبب أن البرنامج يعمل على تحقيق الكثير من المميزات المهمة لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030، حيث هناك تخطيط كبير من أجل نجاح البرنامج، والذي يعتبر من أهم البرامج التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودي، من أجل الإعلان عن المنتجات السعودية في جميع أنحاء العالم بدوله المختلفة، وقامت هيئة الصادرات السعودية بالإعلان عن معسكر التصميم لهوية صنع في السعودية، ولهذا سوف نقوم من خلال هذا المقال التالي بعرض كل التفاصيل الخاصة حول معسكر الصادرات السعودية.

صنع في السعودية طريقة التسجيل في معسكر تصميم الهوية

من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية تم وضع رابط خاص لكل من يود الاشتراك في معسكر التصميم لهوية صنع في السعودية، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن الرابط الخاص الرسمي المعلن من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية، حيث يتم التواصل مع الرابط .

وأكدت جميع المصادر المعلنة أنه يمكن التواصل مع هذا الرابط الرسمي حتى يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 2020.

معلومات عن معسكر التصميم لهوية صنع في السعودية

تم الإشارة إلى عدد الأيام الرسمية الخاصة بإقامة المعسكر وهي ثلاثة أيام متتالية تبدأ من يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر وتنتهي في يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 2020.

حيث يتم تقسيم المهام على هذه المدة بحيث يتم تشكيل المجموعات وتقديم عرض وافي بكل المعلومات الخاصة بالمشروع في يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر.

وفي اليوم التالي يتم عرض التصميم الخاص بالمشروع وجميع الملاحظات الخاصة به.

وفي آخر يوم يتم تسليم جميع التصميمات الخاصة بالمشروع لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وفي حالة فوز أحد الفرق المشتركة في معسكر التصميم لهوية صنع في السعودية.

سوف تكون الفريق الأهم للإبداع والتصميم بالمملكة، ويجب العلم أن الاشتراك للمواطنين لأكثر من الثامنة عشر سواء رجالاً أونساءً،وأن يكون على قدر وافي من الإبداع والابتكار في مجال تصميم الشعارات.