نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل قرض شخصي من غير البنوك يبدأ من 4000 ريال بدون رسوم وبأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل قرض شخصي من غير البنوك هي أحد أهم موضوعات البحث داخل المملكة العربية السعودية، حيث يستعلم يومياً الكثير من المواطنين عن أفضل المؤسسات والشركات التي تقوم بالتمويل الشخصي بعيداً عن البنوك السعودية والمصارف التي تحتاج الي إجراءات طويلة، ويعد التمويل الشخصي من غير البنوك من أسرع التمويلات من حيث الإجراءات ومن حيث الوقت، وتوفر شركة اكسترا للتمويل المالي أفضل القروض الشخصية للمواطن السعودي والوافد بالاضافة الي توفير أفضل القروض للمتقاعدين والعسكريين بأفضل راتب شهري يتم الحصول عليه شهرياً، وسوف نوضح لكم تفاصيل أفضل قرض شخصي من غير البنوك في السعودية.

تفاصيل الحصول علي قرض من شركة اكسترا

أفضل قرض شخصي من غير البنوك يتوفر للجميع من شركة اكسترا بتوافر بعض المميزات الرئيسية عند الحصول علي التمويل ومن هذه المميزات:

طرح مبالغ تمويلية مختلفة تصل الي مبلغ 60.000 ألف ريال.

مبالغ التمويل يتم تحويلها بدون تحويل الراتب من جهة العمل.

قروض اكسترا جميعها تتم بدون شرط موافقة الكفيل.

توفير فترة سماح من أجل سداد قيمة القرض تصل الي 36 شهر.

الحد الأدنى لطلب مبلغ تمويل هو 4000 الآف ريال.

شروط الحصول علي تمويل للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

العمر الخاص بالعميل من 23 حتي 25 عام، يجب ألا تقل فترة عمله عن عام كامل بجهة العمل.

العمر الخاص بالعميل من 25 حتي 60 عام، يجب ألا تقل فترة العمل للمواطن السعودي عن 3 شهور، وللوافد عن عام كامل.

الراتب الشهري للمواطن السعودي لابد أن لا يقل عن 5000 الآف ريال.

الراتب الشهري للوافد يجب ألا يقل عن 8000 الآف ريال.

شروط الحصول علي تمويل لفئة المتقاعدين

ألا يتعدى العمر الخاص بكل متقاعد عن 65 عام عند تحصيل القسط الأخير من التمويل.

راتب كل متقاعد شرط ألا يقل عن 5000 الآف ريال.

أن يكون المتقاعد أحد مشتركي المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول علي تمويل لفئة العسكريين

عمر الفرد العسكري يجب أن لا يقل عن 25 عام ولا يتعدى عمر 50 عام وفق الرتبة الخاصة به.

ألا تقل فترة الخدمة عن 3 شهور.

الدخل الشهري لا يقل عن 5000 الآف ريال.

التقديم علي قروض شركة اكسترا

يتم التقديم علي أفضل قرض شخصي من غير البنوك من خلال رابط اكسترا الخاص بالتقديم لجميع المواطنين.