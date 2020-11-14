نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الزواج من بنك التنمية السعودي 1442 الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الزواج من بنك التنمية السعودي ، يوفر بنك التنمية الاجتماعية، العديد من الفرص التمويلية للأفراد، والتي يحصل من خلالها على القرض الشخصي التمويلي، لأغراض متعددة ومختلفة، أهمها الزواج والترميم وقروض الأرامل والمطلقات والأسرة، وكلها قروض متنوعة يتم منحها للعملاء، وفقًا لتحقيق أهداف مختلفة، تساعد على تيسير أهم أمور الحياة بالنسبة لمن يرغب في الحصول عليها.

قرض الزواج من بنك التنمية السعودي

من أهم القروض التي يمنحها بنك التسليف لعملائه، قرض الزواج المخصص لفئة الشباب بالأساس، ولكنه يتميز بكونه متاحًا لكل الفئات، وفقًا لشروط بنك التنمية الاجتماعية، والتي تتناسب وتتلاءم مع كافة ظروف المستفيدين.

الشروط العامة لتمويل الزواج من بنك التسليف

هناك عددًا من الشروط العامة، التي أعلنها بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، وذلك بهدف إتاحة فرصة الحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية السعودي لغرض الزواج فقط، وفق شروط قرض الضمان الاجتماعي التي أعلنها البنك 1442، وهي تشمل شروط الكفيل أيضًا، وهي كالتالي:

يجب ألا يتخطى عمر المقترض أكثر من سبعين عامًا. يجب ألا يتخطى عمر الكفيل، أكثر من 55 عامًا. يجب ألا يتخطى دخل المقترض أو المستفيد من القرض، 12.500 ريال سعودي شهريًا. يجب ألا يكون المقترض قد تزوج من قبل، مع استثناء من توفيت زوجته، أو من طلق زوجته قبل الدخول بها. يجب أن تكون العروس، حاملة للجنسية السعودية أو تنتمي لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي. إذا كانت العروس حاملة لجنسية غير سعودية، فيجب الحصول على موافقة من بلدها من الجهة المعنية بهذا الأمر. يجب أن يتم تقديم عقد الزواج الرسمي، على أن يكون مصدقًا عليه من لمحكمة، بشرط ألا يكون قد مر على تاريخه أكثر من عامين هجريين. يجب أن يعلم المستفيد، بأن احتساب تاريخ عقد الزواج، يتم وفقًا للتاريخ الهجري وليس الميلادي. يتم احتساب تاريخ الفترة، بداية من تاريخ تقديم الطلب للبنك.

أحكام تخص المستفيدين أكثر من 55 سنة

في حال تخطي العميل المستفيد من قرض الزواج، أكثر من 55 عامًا، فإنه يخضع لعدد من الأحكام المعلنة من جانب البنك، وهي كالتالي:

إذا كان عمر العميل 55 عامًا، فإن البنك يخيّره بين خفض مبلغ تمويل الزواج، حتى بلوغه سن ال60 عامًا، بشرط ألا يقل حد مبلغ التمويل، عن الحد الأدنى، أو منح العميل 60.000 ألف ريال سعودي، مع ضرورة وجود كفيل يعمل بجهة حكومية ولا يتجاوز عمره 55 عامًا، وهو أحد أهم شروط كفيل بنك التسليف. إذا كان عمر العميل، بين 60 إلى 65 عامًا، فإن حد تمويل الزواج الأعلى، لن يتجاوز 30.000 ألف ريال سعودي. وإذا كان عمر العميل، أكبر من 65 عامًا وأقل من 70 عامًا، فإن حد تمويل لزواج الأعلى، لن يتجاوز 18.000 ألف ريال سعودي، مع ضرورة وجود كفيل يعمل بجهة حكومية ولا يتجاوز عمره 55 عامًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الزواج للموظف الحكومي

نموذج من تسليم البريد، متضمنًا اسم العميل وتوقيعه، مع ختم البريد السعودي. صورة من هوية العميل، على أن تكون سارية. صورة من عقد النكاح. أصل رقم حساب الآيبان البنكي، ويحتوي على ختم البنك. صورة من سجل الأسرة، على أن يكون مضافًا به الزوجة. أصل من آخر ثلاث رواتب حصل عليها العميل، وحتى تاريخ اعتماد النموذج 104 من البنك، وعليه تصديق البنك الرسمي. إحضار أصل تصريح بياناتي، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. احصل على نموذج التقديم الإلكتروني 104، من رابط الصفحة الرسمية للبنك، واحضر أصل هذا النموذج بعد ملء البيانات، وختم النموذج من المكان الذي يعمل به الموظف، على ألا يتجاوز هذا النموذج أكثر من 60 يومًا. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى، وذلك مع الأوراق المطلوبة. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من كرت العائلة، والذي يضم الزوجة الأولى المتوفاة، وذلك مع الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الزواج لموظف قطاع خاص

نموذج من تسليم البريد، متضمنًا اسم العميل وتوقيعه، مع ختم البريد السعودي. صورة من هوية العميل، على أن تكون سارية. صورة من عقد النكاح. أصل رقم حساب الآيبان البنكي، ويحتوي على ختم البنك. صورة من سجل الأسرة، على أن يكون مضافًا به الزوجة. صورة من هوية كفيل العميل. شهادة من موقع التأمينات الاجتماعية، عن ممد وأجور مشترك للعميل، على ألا تتجاوز الشهادة 60 يومًا، من تاريخ إصدارها. أصل تعريف مفصل براتب العميل، على أن يكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل المستفيد، ومصدقًا من الغرفة التجارية أيضًا، على ألا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحصول عليه. أصل تعريف مفصل براتب العميل، على أن يكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل، على ألا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحصول عليه. إحضار أصل تصريح بياناتي للعميل، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. إحضار أصل تصريح بياناتي للكفيل، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. احصل على نموذج التقديم الإلكتروني 105، من رابط الصفحة الرسمية للبنك، واحضر أصل هذا النموذج بعد ملء البيانات، وختم النموذج من المكان الذي يعمل به الموظف، على ألا يتجاوز هذا النموذج أكثر من 60 يومًا. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى، وذلك مع الأوراق المطلوبة. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من كرت العائلة، والذي يضم الزوجة الأولى المتوفاة، وذلك مع الأوراق المطلوبة، للحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية السعودي.

تمويل زواج بنك التسليف لموظف شركة حكومية

نموذج من تسليم البريد، متضمنًا اسم العميل وتوقيعه، مع ختم البريد السعودي. صورة من هوية العميل، على أن تكون سارية. صورة من عقد النكاح. صورة من سجل الأسرة، على أن يكون مضافًا به الزوجة. احصل على نموذج التقديم الإلكتروني 104، واحضر أصل هذا النموذج بعد ملء البيانات، وختم النموذج من المكان الذي يعمل به الموظف، على ألا يتجاوز هذا النموذج أكثر من 60 يومًا. شهادة من موقع التأمينات الاجتماعية، عن ممد وأجور مشترك للعميل، على ألا تتجاوز الشهادة 60 يومًا، من تاريخ إصدارها. أصل رقم حساب الآيبان البنكي، ويحتوي على ختم البنك. أصل من آخر ثلاث رواتب حصل عليها العميل، وحتى تاريخ اعتماد النموذج 104 من البنك، وعليه تصديق البنك الرسمي. إحضار أصل تصريح بياناتي، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى، وذلك مع الأوراق المطلوبة. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من كرت العائلة، والذي يضم الزوجة الأولى المتوفاة، وذلك مع الأوراق المطلوبة.

تمويل زواج بنك التسليف للمتسبب – الطالب

نموذج من تسليم البريد، متضمنًا اسم العميل وتوقيعه، مع ختم البريد السعودي. صورة من هوية العميل، على أن تكون سارية. صورة من عقد النكاح. صورة من سجل الأسرة، على أن يكون مضافًا به الزوجة. صورة من هوية كفيل العميل. أصل رقم حساب الآيبان البنكي، ويحتوي على ختم البنك. شهادة من موقع التأمينات الاجتماعية، عن ممد وأجور مشترك للعميل، على ألا تتجاوز الشهادة 60 يومًا، من تاريخ إصدارها. أصل تعريف مفصل براتب العميل، على أن يكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل المستفيد، ومصدقًا من الغرفة التجارية أيضًا، على ألا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحصول عليه. أصل تعريف مفصل براتب الكفيل، على أن يكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل، على ألا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحصول عليه. أصل تعريف مفصل براتب الكفيل، على أن يكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل، على ألا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحصول عليه. إحضار أصل تصريح بياناتي للعميل، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. إحضار أصل تصريح بياناتي للكفيل، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. احصل على نموذج التقديم الإلكتروني 105، واحضر أصل هذا النموذج بعد ملء البيانات، وختم النموذج من المكان الذي يعمل به الموظف، على ألا يتجاوز هذا النموذج أكثر من 60 يومًا. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى، وذلك مع الأوراق المطلوبة. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من كرت العائلة، والذي يضم الزوجة الأولى المتوفاة، وذلك مع الأوراق المطلوبة.

مستندات تمويل زواج بنك التسليف للمتقاعد – الحكومي

نموذج من تسليم البريد، متضمنًا اسم العميل وتوقيعه، مع ختم البريد السعودي. صورة من هوية العميل، على أن تكون سارية. صورة من عقد النكاح. صورة من سجل الأسرة، على أن يكون مضافًا به الزوجة. صورة من هوية كفيل العميل. أصل رقم حساب الآيبان البنكي، ويحتوي على ختم البنك. أصل تعريف مفصل براتب العميل، على أن يكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل المستفيد، ومصدقًا من الغرفة التجارية أيضًا، على ألا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحصول عليه. إحضار أصل تصريح بياناتي للعميل، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. إحضار أصل تصريح بياناتي للأبناء ممن تتم إعالتهم، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا، وذلك للأبناء الذكور من 18 إلى 24 عامًا، و18 عامًا فأكثر للإناث. إحضار نموذج 106، أي نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين. أصل من آخر ثلاث رواتب حصل عليها العميل، وحتى تاريخ اعتماد النموذج 104 من البنك، وعليه تصديق البنك الرسمي.

أوراق تمويل زواج بنك التسليف للمتقاعد – تأمينات

نموذج من تسليم البريد، متضمنًا اسم العميل وتوقيعه، مع ختم البريد السعودي. صورة من هوية العميل، على أن تكون سارية. صورة من عقد النكاح. صورة من سجل الأسرة، على أن يكون مضافًا به الزوجة. صورة من هوية كفيل العميل. إحضار أصل تصريح بياناتي للعميل، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. إحضار أصل تصريح بياناتي للكفيل، من وزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ساريًا. أصل تعريف بالراتب التقاعدي، من التأمينات الاجتماعية للعميل. أصل تعريف براتب الكفيل، على أن يكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل، على ألا يتجا وز تاريخ هذا الإقرار أكثر من 60 يومًا. تعريف بالراتب التقاعدي من موقع التأمينات الاجتماعية. احصل على نموذج التقديم الإلكتروني 105، واحضر أصل هذا النموذج بعد ملء البيانات، وختم النموذج من المكان الذي يعمل به الموظف، على ألا يتجاوز هذا النموذج أكثر من 60 يومًا. أصل رقم حساب الآيبان البنكي، ويحتوي على ختم البنك. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من شهادة وفاة الزوجة الأولى، وذلك مع الأوراق المطلوبة. في حال الزواج للمرة الثانية، بسبب وفاة الزوجة الأولى، يجب إرفاق صورة من كرت العائلة، والذي يضم الزوجة الأولى المتوفاة، وذلك مع الأوراق المطلوبة.

متطلبات التقديم تمويل الزواج من بنك التسليف

هوية وطنية سارية. رقم حساب الآيبان للبنك الذي يتعامل معه المستفيد. عنوان المستفيد الوطني. رقم جوال مسجل بمنصة أبشر. رقم وثيقة الزواج الرسمية. نموذج التقديم المتاح بالموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

ملاحظات على قرض الزواج من بنك التسليف 1442