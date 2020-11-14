نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم.. إرتفاع أسعار الذهب السبت 14 نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت الموافق 14 من شهر نوفمبر 2020 شهدت إرتفاع جديد ولكن بشكل بسيط تزامناً مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، حيث يعد أسعار الذهب وأسعار العملات أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين نظراً لارتباط الذهب بالاسعار ففى حالة ارتفاع أسعار الذهب تجد ارتفاع أسعار الدولار ومنها تجد إرتفاع جميع الأسعار الأمر الذي يزعج الكثيرون من أبناء المملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم اليوم عبر موقعكم ثقفني أسعار الذهب فى السعودية والأسعار العالمية.

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14 نوفمبر 2020

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 اليوم قيمة 227.51 ريال سعودي فيما قد سجل أمس جرام الذهب عيار 24 قيمة 226.27 ريال سعودي.

عيار 24 اليوم قيمة 227.51 ريال سعودي فيما قد سجل أمس جرام الذهب عيار 24 قيمة 226.27 ريال سعودي. سجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم قيمة 199.07 ريال سعودي، فيما قد سجل أمس جرام الذهب عيار 21 قيمة 197.98 ريال سعودي.

عيار 21 اليوم قيمة 199.07 ريال سعودي، فيما قد سجل أمس قيمة 197.98 ريال سعودي. سجلت أسعار جرام الذهب عيار 18 اليوم قيمة 170.63 ريال سعودي، فيما قد سجلت أمس جرام الذهب عيار 18 قيمة 169.70 ريال سعودي.

عيار 18 اليوم قيمة 170.63 ريال سعودي، فيما قد سجلت أمس جرام الذهب عيار 18 قيمة 169.70 ريال سعودي. سجل سعر أوقية الذهب فى الأسواق اليوم قيمة 7076.25 ريال سعودي، فيما قد سجلت أمس سعر الأوقية 7039.21 ريال سعودي.

أوقية فى الأسواق اليوم قيمة 7076.25 ريال سعودي، فيما قد سجلت أمس سعر الأوقية 7039.21 ريال سعودي. سجل سعر جنية الذهب عيار 21 حجم 8 جرام 1592.55 ريال سعودي فيما سجل أمس 1583 ريال سعودي.

اسعار الذهب العالمية

جاءت اسعار الذهب العالمية اليوم فى إرتفاع كبير للغاية والذى وصل إلى نسبة ارتفاع تصل إلى 30% منذ بدء ظاهرة جائحة فيروس كورونا المستجد فى العالم.