تصدى مطعم البيك لأزمة كورونا مطعم البيك المستقبلي

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عمر شويل - جدة تصدي مطعم البيك لأزمة كورونا، من المعروف أن شركة البيك هي إحدى أشهر شركات الأغذية بمنطقة المملكة العربية السعودية، وتعتبر من الشركات ذات الخبرة الطويلة في تحضير الدجاج حيث تم تأسيسها منذ سنوات عديدة، وتحاول دائمًا إرضاء العملاء وظهر ذلك لما قامت به الشركة بتأسيس مطعم البيك المستقبلي، وهو عبارة عن مطعم جديد تم تصميمه على أسس جديدة تناسب الظروف الحالية وهي انتشار فيروس كورونا المستجد، لحماية المواطنين من خطورة الإصابة بعدوى كورونا نتيجة للازدحام والاختلاط بين العديد من المواطنين.

مطعم البيك المستقبلي

تم تأسيس مطعم البيك الجديد على نظام حديث لم يسبق له من قبل، فهو عبارة عن توسيع مسارات السيارات إلى حوالي ثماني مسارات لخدمة ما يقرب من 16 سيارة في نفس الوقت وبكل سهولة، وهو بذلك يقلل الازدحام أمام شباك الحجز للطعام وتقلل من مدة الانتظار أيضًا.

كما أن التصميم الحديث جاء ليناسب الشركات الخاصة بخدمة التوصيل المنزلي، فتم توفير سيارات مخصصة لتلك الخدمة ليسهل توصيل الطلبات للمنازل بسهولة ويسر، مع توفير قدر كبير من الراحة بين سائقي سيارات خدمة التوصيل المنزلي.

تصميم مطعم البيك الجديد

وتم إضافة العديد من الخصائص الجديدة والمميزة بمطعم البيك الجديد، بالإضافة إلى تخصيص 8 مسارات للسيارات الجديدة ومن تلك الخصائص:

توفير مسارات للسيارات الخاصة بخدمة الطلب عن البعد من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي واستخدام تطبيق البيك. الاستغناء عن شبابيك الخدمة المعتادة، والاعتماد على فريق مخصص لكي يقوم بتقديم الطلبات للعملاء في أماكنهم بطريقة راقية ومنظمة وتحافظ على الطعام. كذلك توفير خاصية استقبال الطلبات من خلال الأجهزة اللوحية مثل التابلت، بدلًا من الاستماع لأصوات الميكروفون العالية والتي قد تزعج البعض من الأشخاص، ومن أجل ذلك تم تدريب فريق خاص بتلك المهمة ليكونوا بكفاءة كبيرة لذلك.

أهداف مطعم البيك المستقبلي

وجاء ذلك التصميم الحديث لشركة البيك لكي يحافظ على ما قررته الحكومات بشأن المواطنين، من حيث الحفاظ على صحتهم من المرض والعدوى، وتقليل فرص الاختلاط بينهم من خلال الانتظار لمدة أطول لحين وصول الطعام، وتركيزهم على خطة التباعد الاجتماعي بين المواطنين.