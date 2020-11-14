نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسماء الممنوعة في السعودية أحدثها ملاك وطريقة تغيير الاسم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسماء الممنوعة في السعودية ، صدر قرار بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا من مصلحة الأحوال المدنية بالمملكة، بمنع عددًا من الأسماء للمواليد، وذلك من خلال قائمة تشمل خمسين اسمًا، وذلك وفقًا لما أصدرته الأحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية، وكان السبب الرئيس في هذا الإجراء، أنه هناك عددًا من الأسماء التي يتم إطلاقها على المواليد بالمملكة، مخالفة للشريعة الإسلامية، ولا ينبغي تسمية أي مولود بها.

الأسماء الممنوعة في السعودية

أصدرت الأحوال المدنية السعودية، قرارها بقائمة مكونة من عددٍ من الأسماء، أقرت الأحوال المدنية أنها مخالفة لشريعة الإسلام، هذا بالإضافة إلى منع تسمية المواليد بالمملكة، بأسماء مركبة على سبيل المثال؛ جميلة الزمان، كما يجب ألا يتم التسمية بأسماء ذات لقب، مثل الشريف أو الكريم وخلافه، وأخيرًا لا يجب التسمية بأسماء أجنبية لا معنى لها في الإسلام، ولا تمت للإسلام بصلة، ومن أشهر الأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية السعودية هي:

ملاك، نبيه، وأمير، وسمو، ونبي، وجبريل، وعبد المصلح، وعبد النبي، وعبد الرسول، وعبد المعين، وعبد الناصر، ومايا، وناردين، وتبارك، وملكة، ومملكة، وليندا، وبسملة، وريتال، وتالين، وتولين، ونارج، وإرم، وراما، وساندي، ومليكتنا، ولارين، وكبريال، ولوران، وإينار، وإيلان، وآلاس، ولورين، وسيتاف، ويارا، وإيلين، وناريس، وبنيامين، وإيمان، وملاك، وأبرار، وتيلاج، وبرلاند، وباره، وكارمن، وبيان، وريام، وبسيل، ولارا، ونانسي.

مهام الأحوال المدنية السعودية

تستهدف الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، خدمة المواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث تقدم خدماتها الحكومية بطريقة إلكترونية حاليًا، تتماشى مع خطط ورؤية المملكة 2030، بحيث تتحول السعودية إلى رائدة في تقديم الخدمات الحكومة بطريقة إلكترونية، وليس فقط للمواطنين وإنما للمقيمين بها أيضًا، ومن أهم وأبرز ما تقدمه الأحوال المدنية في السعودية، من خدمات كل ما يلي: