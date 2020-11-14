نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة عدم تجديد رخصة القيادة السعودية 1442 الجديدة والشروط والخطوات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد غرامة عدم تجديد رخصة القيادة الجديدة فى السعودية من الأمور الهامة التى يتساءل عنها الكثيرون بالمملكة من أجل تجنب الوقوع فيها، لذا نوضح إليكم عبر هذه الفقرات التالية قيمة غرامة عدم تجديد رخصة القيادة، والخطوات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة، فيما نقدم إليكم رسوم تجديد رخصة القيادة عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

غرامة عدم تجديد رخصة القيادة السعودية

أكدت إدارة المرور السعودي عن توقيع غرامات مالية على المتخلفين عن تجديد رخصة القيادة فى موعدها حيث تبدأ احتساب غرامة التأخير عن تجديد رخصة القيادة بعد إنتهاء 60 يوم من إنتهاء رخصة القيادة، حيث تكون الغرامة 100 ريال سعودي عن كل عام تأخير، فيما أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي أنه يمكن لكافة المواطنين تجديد رخصة القيادة بشرط عدم مرور أكثر من 3 سنوات على انتهائها، فيما قد أعلنت إدارة المرور السعودي عن إحالة المخالفين إلى بعض قواعد المرور إلى المحكمة.

طريقة تجديد رخصة القيادة

اتاحت إدارة المرور السعودي تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت من منصة أبشر الإلكترونية وفقاً إلى العديد من الإجراءات والتى جاءت كالتالي:

الدخول أولا على منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. القيام بإختيار خدماتي ثم الضغط على خدمات المرور.

القيام بإختيار تجديد رخصة القيادة.

تحديد نوع رخصة القيادة سواء كانت خاصة أو عامة.

القيام بإختيار المدة الزمنية للرخصة سواء كانت سنتان أو خمس سنوات أو عشر سنوات.

إختيار الطريقة التى ترغب فى وصول الرخصة اليك.

رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عن قيمة تجديد رخصة القيادة السعودية لكل مدة زمنية والتى جاءت كالتالي:

سعر تجديد رخصة القيادة لمدة عامين بقيمة 80 ريال سعودي.

سعر تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات بقيمة 200 ريال سعودي.

سعر تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات بقيمة 400 ريال سعودي.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

أوضحت إدارة المرور السعودي عن الشروط والمعايير المطلوبة لتجديد رخصة القيادة السعودية والتى جاءت كالتالي:

يجب أن تكون الفترة الزمنية لتجديد رخصة القيادة لا تقل عن 180 قبل موعد إنتهاء رخصة القيادة. يجب سداد اى مخالفة مرورية قبل التجديد إن وجدت. تقديم صورة لمقدم الطلب إضافة إلى وجود بصمة.

فيما أعلنت إدارة المرور السعودي عن شروط تجديد رخصة القيادة للفتيات وذلك بعد الإعلان عن موافقة خادم الحرمين الشريفين بالسماح إلى النساء بقيادة المركبات وفقا إلى شروط القيادة للفتيات حيث يتطلب من الفتاة التقديم فى مدرسة القيادة السعودية والتعرف جيداً على قواعد المرور والإشارات المرورية ثم تقديم الشهادة الطبية اللازمة والمعتمدة من المستشفيات الحكومية بالمملكة.