استعلام عن مخالفة مرورية برقم اللوحة بالخطوات على منصة أبشر مخالفات

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عمر شويل - جدة استعلام عن مخالفة مرورية برقم المخالفة من أبرز ما يبحث عنه الجميع يمكن الاستعلام من خلال نظام أبشر مخالفات المرور بأمان وسهولة ويُسر دون الحاجة لزيارة أحد مكاتب المرور، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من الزحام والتجمعات، كما وفرت آلية تتبع المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم الإقامة والاستعلام برقم اللوحة أيضًا وإليك الخطوات.



استعلام عن مخالفة مرورية برقم اللوحة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة يتم بخطوات بسيطة من خلال نظام أبشر مخالفات بالخطوات التالية:

الدخول إلى نظام أبشر.

تسجيل الدخول في أبشر أفراد.

النقر على الخدمات الإلكترونية منها الخدمات المرورية.

النقر على الاستعلام عن الرخصة بواسطة رخصة السيارة.

قم بإدخال رقم اللوحة لسيارتك وأدخل البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على أيقونة المخالفات.

تظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة بمخالفات السيارات وموعد الحدوث ومكانه وكل الأمور المتعلقة بها.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

يوجد العديد من الأساليب لتتبع المخالفات المرورية ومنها استعلام عن المخالفات برقم المخالفة كالتالي:

الدخول إلى أبشر.

النقر على الخدمات المرورية.

والنقر على المخالفات المرورية.

ثم ابدأ في كتابة رقم المخالفة بالمكان المخصص والنقر على استعلام.

تظهر أمامك كل البيانات المطلوبة.

استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

من خلال موقع وزارة الداخلية بالخطوات التالية:

الدخول للصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية.

من تبويب الاستعلامات اختر المرور.

ثم الاستعلام عن مخالفة مرورية.

قل بملء البيانات المطلوبة منك بصورة صحيحة متضمنة رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة.

النقر على عرض لعرض المخالفة بكل تفاصيلها.

الاعتراض على المخالفات المرورية

لابد أن تكون مسجلًا في موقع وزارة الداخلية ولا يمر على المخالفة 30 يوم حتى تستطيع تقديم اعتراض على المخالفات المرورية بالخطوات التالية: