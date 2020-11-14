نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ورابط التسجيل للحصول علي دعم مالي الآن لجميع مواطني المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سند محمد بن سلمان، طمن أهم الدعم المُقدم للمواطنين السعوديين، حيث يقدم البرنامج 20 ألف ريال سعودي كحد أقصي لمساعدة الفئة السعودية من محدودي الدخل والشباب المقبلين علي الزواج والوقوف بجوارهم وتقديم يد العون لهم، حيث يعتبر برنامج سند من أهم طرق المساعدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه) ولكن بعدة شروط تم تحديدها لابد من وجودها لدي الشخص المتقدم بطلب المعونة المالية، لذا فقد نقدم لكم طريقة ورابط التسجيل للحصول علي دعم مالي لجميع مواطني المملكة المتحاجيين للدعم.

شروط التسجيل في برنامج سند بن سلمان

لابد أن يكون الزوج والزواج من المواطنين السعوديين الجنسية. ألا يزيد عمر المسجل عن 40 عاماً كحد أقصي. ألا يقل عمر الزوج المُسجل عن 21 عاماً، وألا يقل عمر الزوجة عن 18 عاماً عند التقديم للحصول علي المساعدة المالية. ألا يزيد مهر الزوجة عن 50 ألف ريال سعودي كحد أقصي. ألا يزيد الراتب الشهري الخاص بالزوج عن 4 ألالاف ريال سعودي. أن يكون الزواج للمرة الأولي. أن يكون عقد الزواج جديد ولم يمر عليه عام كحد أقصي. أن يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج حاصل علي مؤهل الثانوية علي الأقل. يتم تقديم المساعدة المالية الخاصة ببرنامج سند محمد بن سلمان للفئة الأولوية من المتحاجيين ومحدودي الدخل، الأيتام، أبناء الشهداء.

طريقة ورابط التسجيل للحصول دعم سند محمد بن سلمان

يقدم برنامج سند محمد بن سلمان دعم مالي للمحتاجين للدعم من المواطنين في المملكة العربية السعودية والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة ولفئات مختلفة كالأيتام وأبناء الشهداء السعوديين رحمة الله عليهم، حيث يبلغ مبلغ الصرف المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان 20 ألف ريال سعودي كحد أدني دون خصم أو دفع أي رسوم، وقد يتم بعد التسجيل في برنامج سند وتوافق جميع الشروط والأحكام المطلوبة بعد عملية المراجعة، وقد يتم التسجيل في مؤسسة سند محمد بن سلمان بعدة خطوات سهلة وتتم بيسر من خلال الدخول الي الموقع الرسمي الخاص ببرنامج سند محمد بن سلمان من خلال ذلك الرابط وتسجيل كافة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة، ثم الضغط علي تسجيل.