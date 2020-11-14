نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوراً.. تمويل 100 ألف ريال بدون أرباح لمدة 9 شهور من بنك Samba سامبا السعودي للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويلات النقدية في بنوك المملكة العربية السعودية يبحث عليها كل مواطن سعودي أو غير سعودي، حيث يبحث كل مواطن عن أفضل العروض التمويلية التي تناسب التزامات كل فرد، ومن هنا يقدم بنك سامبا أفضل أنواع التمويلات الشخصية التي تناسب كل شخص يبحث عن تمويل نقدي، حيث يقدم سامبا تمويل شخصي بدون كلفة أجل تصل فترة سداده إلى 9 شهور فقط، ويوافق بنك سامبا علي صرف التمويل قصير الأجل وفق إجراءات مرنة وسهلة ودون تحديد نشاط خاص لصرف التمويل، بل يتم صرفه وفقاً لحاجة وغرض كل شخص، التمويل بدون كلفة يعتبر تمويل قصير الأجل يناسب جميع الأشخاص السعوديين وغير السعوديين، وسوف نوضح للجميع مميزات التمويل الشخصي قصير الأجل من بنك سامبا السعودي.

فوائد التمويل بدون كلفة أجل من بنك سامبا السعودي

يتم التمويل بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يتم صرف التمويل للسعودي وغير السعودي، ووفق أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد التمويل تصل إلى فترة 9 شهور فقط.

يوافق بنك سامبا الحصول علي تمويل إضافي بعد دفع قيمة 20% من التمويل الأول.

مجاناً طول فترة التمويل يتم الحصول علي بطاقة سامبا الائتمانية.

شروط بنك سامبا للتمويل بدون كلفة أجل لجميع المقيمين داخل المملكة

عمر العميل يجب ألا يقل عن 18 عام سواء سعودي أو مقيم.

الراتب الشهري لكل عميل لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

بقاء العميل في عمل سواء حكومي أو خاص لمدة لا تقل عن شهر واحد فقط.

سداد الأقساط الشهرية بانتظام في المواعيد التي يتم جدولتها من قبل البنك.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي بدون كلفة أجل من موقع بنك سامبا

يتم التقديم للحصول علي تمويل شخصي سريع لمدة 9 شهور من خلال الموقع الإلكتروني لبنك سامبا: طلب تمويل، ومن خلال الطلب يتم تحديد المبلغ المطلوب، ثم تحديد الاسم الشخص ورقم الهوية، ثم تحديد رقم هاتف المنزل ورقم الجوال أيضاً، ثم تحديد جهة العمل التابع لها كل شخص، ثم كتابة اسم المدينة التي يقنط بها العميل، ثم الضغط علي إرسال.

تمويلات شخصية إضافية داخل بنوك سعودية

هناك بعض البنوك الأخري داخل المملكة العربية السعودية التي تعرض منتجات تمويل خاصة بها مثل تمويل قصير الأجل سريع يبدأ من 5000 الآف ريال من البنك الأهلي التجاري بتسهيلات كبيرة، كما يوجد أيضاً تمويل شخصي خلال 30 دقيقة للسعوديين وغير السعوديين من مصرف الراجحي، بالإضافة إلى وجود تمويل شخصي بأقل راتب من البنك الأول السعودي لجميع المقيمين داخل المملكة، ويختار العميل ما يناسبه وفق حاجه الشخصية وفق المميزات التي يعرضها كل بنك علي حده.