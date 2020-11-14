نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 50 ألف ريال بفترة سداد تصل إلى 24 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من شركات التمويل المعروفة في المملكة العربية السعودية التي توفر العديد من الخطط والحلول التمويلية المختلفة لكافة العملاء، بالإضافة إلى أن ها النوع من الشركات يتم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك حتى تستطيع ممارسة نشاطها التمويلي في السوق السعودي، منافسةً بذلك كبرى المصارف والبنوك السعودية الشهيرة، ولا يعرف الكثير من المواطنين في المملكة أي من التفاصيل حول هذه الشركات، ومن خلال هذا السياق نستعرض واحدة من أبرز شركات التمويل في السعودية.

يعتبر التمويل هو الحل الأمثل للكثير من الفئات في المملكة العربية السعودية، ولك حتى يتمكن العميل من الحصول على مبلع مالي يمكنه من إنهاء بعض المتطلبات التي يحتاج لها العميل، مثل الزواج، أو شراء سيارة جديدة، أو من أجل السفر، أو من أجل دفع مصروفات أبناءه الدراسية، وتختلف خطط الحصول على تمويل من بنك لآخر، ومن شركة لأخرى، وفقاً لبعض المتطلبات والشروط المعتمدة من قبل هذه البنوك.

من أشهر القروض أو التمويلات التي يمكن الحصول عليها، ويقبل عليها العديد من الفئات في المملكة، قروض بنك التنمية الاجتماعية، حيث يتيح لك قرض بنك التنمية الاجتماعية، إمكانية الحصول على تمويل مالي يصل إلى 60.000 ريال سعودي، علماً أن هناك بعض المتطلبات والشروط التي يحتاج لها، من بينها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وألا يقل عمر صاحب الطلب عن 18 عاماً، ويمكن التقديم عليه إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية.

وعلى صعيد البنوك السعودية، هناك البنك السعودي للاستثمار الذي يقدم العديد من الحلول التمويلية المختلفة، والتي من بينها تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، ويبدأ من 50 ألف ريال سعودي، ويمكن التقدم على القرض من خلال رابط تمويل شخصي بدون كفيل، على أن تتوافر في صاحب الطلب العديد من الشروط، والتي من بينها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ولا يزيد العمر عن 65 عاماً حتى سداد أخر قسط.

شروط تمويل شركة إمكان

يجب أن يكون العميل سعودي يعمل في الجهات الحكومية، شبه الحكومية، والقطاع الخاص.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لمن على رأس العمل 2000 ريال، والمتقاعدين 1900 ريال.

نسبة الاستقطاع من العميل 45%، وإن كان الدخل أعلى من 25 ألف ريال تكون النسبة 50%.

مدة الخدمة شهر واحد لمحولي الراتب على مصرف الراجحي.

عمر العميل لا يقل عن 20 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً أو سن التقاعد.

يشترط وجود سجل ائتماني جيد.

تقديم قرض إمكان

من خلال الموقع الرسمي لشركة إمكان وكما أعلنت أنه يمكن التقديم على المنتج التمويل الخاص بها، والذي يبدأ من 2000 ريال سعودي، وحتى 50.000 ريال سعودي، من خلال التوجه إلى أي من الفروع الخاصة بها داخل المملكة، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال رابط شركة إمكان للتمويل، علماً أن مدة التمويل التي توفرها الشركة تبدأ من 3 أشهر إلى 24 شهر، علماً أن الشركة تسعى إلى تلبية كافة الاحتياجات التمويلية تعتبر الأسهل والأسرع، ويمكن التواصل مع الشركة في حال وجود استفسارات أو اقتراحات من خلال قنوات التواصل الشرعية، أو على رقم 92001138، أو عبر الحساب الرسمي على تويتر.