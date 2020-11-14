تقسيط السيارات الراجحي 1442 alrajhibank خدمات تمويل مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة تقسيط السيارات الراجحي alrajhibank تتم من خلال التسجيل في مصرف الراجحي مباشر أون لاين، ويُعد الراجحي من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات عديدة للأفراد المواطنين والمقيمين، من خلال موقع إلكتروني يتم التقديم في الخدمات الرقمية المتاحة بسهولة وانت بمنزلك أو مكتبك بالدخول على موقع بنك الراجحي أو تطبيق الراجحي مباشرة في دقائق معدودة تستطيع فتح حساب جاري أون لاين، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، كما أن جميع برامج مصرف الراجحي متوافقة مع الشريعة الإسلامية وحاصلة على مصادقتها

تقسيط السيارات الراجحي 1442

موقع مصرف الراجحي يقدم خدمات الراجحي مباشر أفراد، وبسهولة يمكنك فتح حساب الراجحي، لمتابعة خدمات البنك وكيفية الحصول على قروض شخصية، ومباشر شركات الراجحي، وللاستفادة من تقسيط السيارات مصرف الراجحي ، يتم دخول الرابط السابق الذي وضع شروط تقسيط السيارات لاختيار الشريحة التي تناسبك،ويتم التقديم من الضغط على (تقديم طلبك الآن) ويتطلب تعبئة البيانات التي تظهر بتلك الصور

وبعد الضغط على تقدي بطلبك الآن يتطلب تعبئة بيانات معينة وهي بيانات المعلومات الشخصية (الاسم- الجنسية- الجنس- العمر-رقم الهوية الوطنية- هل لك حساب سابق بالراجحي، وتعبئة بيانات المعلومات المالية للعميل (الراتب الشهري- نوع القطاع- منتجات بطاقة الائتمان)، ثم معلومات الاتصال بالعميل (رقم الجوال- البريد الالكتروني- اختيار المنطقة- أفضل وقت للاتصال)، ثم الضغط على تقديم.

خدمات تمويل سيارات الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمة تقسيط سيارات بدون كفيل، وكذلك خدمة تمويل السيارات بدون تحويل الراتب، أو عن طريق تحويل الراتب من خلال الاختيار بين حلول التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارات، ومن خدمات تمويل السيارات عبر صالة الراجحي لبيع السيارات:

تمويل شراء السيارة بالمرابحة: بقدم آجال استحقاق ملائمة، وهامش ربح تنافسي، ومن أسهل تمويل السيارات الميسر لمنحك فرصة تملك سيارة، وهنا يشترط تحويل الراتب، ومتاح لكل من السيارات المستعملة والجديدة، ويتم الموافقات السريعة عليه

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات: يمنح تمويل حتى مليوني ريال سعودي، مع إمكانية التمويل دون مقدم، وهناك لا يشترط تحويل الراتب، حيث يتم بشراء مصرف الراجحي السيارة للعميل من أحد البائعين، ثم يقوم البنك بتأجيرها للعميل بحسب المدة والربح

تأجير السيارات بدون تحويل راتب

يتم من خلال موقع مصرف الراجحي الدخول على التمويل واختيار تمويل السيارات، ثم تأجير السيارات بدون تحويل الراتب، وهنا يفتح لك الموقع حاسبة التمويل لمعرفة قيمة التمويل التي تستطيع الحصول عليه.