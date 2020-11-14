نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تملك العقار لغير السعوديين من خلال منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تملك العقار لغير السعوديين من خلال منصة أبشر: تم إضافة خدمة جديدة علي منصة أبشر وهي تملك العقار لغير السعوديين، وهو لتمكين طلب تصريح الموافقة علي تملك عقار داخل المملكة العربية السعودية عَبر منصة أبشر دون مراجعة أي جهة مختصة.

وأن إضافة خدمة كخدمة تملك علي منصة أبشر سيوفر كثيراً من الوقت والجهد علي متلقيها وسيساهم فى تنمية العرض وفي حدوث دورة إقتصادية، خصوصاً وأن خدمة تملك المقيم للعقار بالمملكة متضمن علي المعايير والضوابط المناسبة لتملك العقار السكني بالنسبة للمقيم.

شروط تملك عقار لغير السعوديين

هُناك شروط يجب إتباعها لكي تستفاد من خدمة تملك العقار، وهي كالأتي:

أن يكون المقيم متواجد بالمملكة العربية السعودية بطريقة قانونية وسليمة، وأن تكون إقامتة سارية. يتم طلب خدمة التملك لعقار واحد فقط بالمملكة. أن يكون ليس علية أحكام قضائية او مطلوب القبض علية. صورة من صك ملكية العقار ومعلومات عن العقار.

متطلبات خدمة تملك للمقيم بالمملكة العربية السعودية

معروض يوضح بة نوع العقار المراد تملكة ومساحتة وموقعة. صورة من جواز السفر الحالي مع صورة من جواز السفر المثبت للدخول لأول مرة للمملكة العربية السعودية. صورة من إقامة طالب التملك وأقامة زوجتة سارية المفعول. صورة من شهادة ميلاد الاولاد المولودين فى المملكة. تعريف من العمل يوضح مقدار دخلة وأنة حسن السيرة والسلوك. برنت من واقع سجلات التأمينات الإجتماعية مفصل وموضح مقدار اشتراكة. صورة من صك العقار المراد تملكة. صورة من فسح البناء للعقار. صورة من التقرير المساحي للعقار المراد تملكة. عمل كروكي للعقار يوضح فية سعة الشوارع المجاورة واسماؤها ورقم المنزل مع ربطة بأقرب نقطة واضحة فى الحي.

خطوات التقديم فى خدمة تملك العقار لغير السعوديين

الدخول علي حسابك فى منصة أبشر. أختيار قائمة خدماتي ثم اختيار الخدمات العامة. اختيار خدمة طلب تملك عقار لغير السعوديين. تعبئة نموذج طلب تملك عقار بطريقة صحيحة ونضغط ارسال الطلب.

تسليم الطلب فى قسم الأراضي والعقار بالحقوق الخاصة.

بعد التأكد من كامل الشروط والبيانات يتم تحويل الطلب لموظف الإتصالات الإدارية.

يتم توريد الطلب بالأنظمة الأدارية.

يتم اشعار صاحب الطلب برسالة نصية.

إكتمال الإجراءات داخلياً.