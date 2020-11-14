نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية والرسوم الجديدة لتجديد الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية بعد أن سمحت إدارة المرور السعودي بحصول المرأة السعودية على رخصة القيادة ولا يعد الأمر مقتصر على القيادة للرجال فقط فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، فى نفس الوقت حددت الإدارة عدة قوانين وضوابط يجب الالتزام بها من قبل النساء السعوديات الراغبات فى الحصول على رخصة القيادة، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني اجراءات تجديد رخصة القيادة والشروط والضوابط الجديدة.

شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية

بعد أن تحقق حلم كل إمرة وفتاة فى المملكة العربية السعودية بقيادة السيارة دون وجود أى عائق الأمر الذى تأخر كثيرا منذ أن تم تعليق طلب حصول المرأة السعودية على رخصة القيادة سنوات كثيرة حيث تم تقديم الطلب فى بداية التسعينات ومع حلول 2017 تم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للنساء بقيادة المركبات، ومع بداية عام 2018 كانت بداية تنفيد قرار خادم الحرمين الشريفين، على جانب آخر أعلنت إدارة المرور السعودي عن عقوبة مخالفة عدم تجديد الرخصة.

شروط تجديد رخصة القيادة للنساء فى السعودية

أوضحت إدارة المرور السعودي بالسماح للفتيات طلب قيادة لدون سن 17 عام وفقاً لبعض المعايير والضوابط الجديدة، إضافة إلى شروط تجديد رخصة القيادة للنساء والتى جاءت كالتالي:

يجب أن تكون عمر النساء السعوديات المتقدمات على رخصة القيادة لا يقل عن 20 عام.

لا يقل عن 20 عام. يجب أن تكون المتقدمات ليس عليها أى قضايا جنائية.

ينبغي على المرأة المتقدمة تسديد كافة الغرامات المالية إن وجدت.

ينبغي أن تجتاز المتقدمة جميع الإختبارات النظرية والعملية.

يجب أن تكون المتقدمة حاصله على شهادة من مدرسة القيادة السعودية.

يجب أن تخلو المرأة المتقدمة من اى امراض تعوق حركة القيادة.

سعر تجديد رخصة القيادة السعودية للنساء

نوضح إليكم عبر الجدول التالي أسعار تجديد رخصة القيادة السعودية للنساء والرجال فى المملكة العربية السعودية والتى جاءت كالآتي:

تجديد رخصة القيادة لمدة عامين 80 ريال سعودي تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات 200 ريال سعودي تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات 400 ريال سعودي

خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية

يستطيع النساء والرجال تجديد رخصة القيادة السعودية عبر إتباع عدة خطوات بسيطة يجب القيام بها وهي كالتالي:

يجب التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية. النقر على كلمة خدماتي ومنها تقوم بإختيار خدمات المرور. الضغط على تجديد رخصة القيادة، بعدها تقوم بتحديد نوع رخصة القيادة المرجو تجديدها. القيام بمراجعة البيانات المدخله. الضغط على كلمة التالي. إختيار الآلية التى تود استخدامها للحصول على الرخصة.

شددت إدارة المرور السعودي على النساء السعوديات والرجال بعد مخالفة القواعد المرورية تجنباً المخالفة التى تؤدي بالمواطن إلى المحكمة حيث يجب على الجميع عدم التعرض إلى مخالفة القوانين المرورية التى وضعها الحكومة السعودية، حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.