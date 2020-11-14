نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 15000 ألف ويصل إلي3سنوات من البنك الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من البنك الاهلي من أسهل الحلول التي يلجأ لها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، التمويل الشخصي الخاص من البنك الأهلي التجاري، يوفد عليه الكثير من العملاء من أجل اختيار خدمة التمويل الشخصي عن طريق البنك الأهلي التجاري لسهولة تجويل مبالغ التمويل التي يريدها العملاء من أجل الحصول عليها بوقت قصير للغاية، منذ استكمال كافة الإجراءات العملاء الراغبين في الحصول على التمويل، كما أن بنك الاهلي يقدم قروض عديدة لكافة المواطنين تبدأ من 15000 ريال سعودي سواء كان للسعوديين أو الوافدين ولكن يجب أن تنطبق عليه بعض الشروط الميسرة.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي التجاري مع إمكانية الحصول على التمويل الشخصي عن طريق توفير الكثير من المزايا كافة الفئات العمرية التي ترغب بالحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري بعض الشروط:

وضعت حد أدنى للتمويل هو مبلغ 15000 ألف ريال سعودي.

على أن يكون الحد الأقصى للتمويل 3 مليون ريال سعودي.

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 18عام فقط، ولن تحدد أي حد أقصى للفئة العمرية.

من المشترط أن تكون البطاقة الهوية الوطنية للعميل السعودي جارية لصلاحية تاريخ الحصول على التمويل.

يجب أن تقل مدة الحصول عن طريقها لتمويل خلال 3 شهور فقط.

يجب أن تكون أطول مدة للاستفادة من التمويل 3 سنوات فقط منذ تاريخ الحصول على التمويل.

من الممكن سداد التمويل لأقساط مريحة ومناسبة لكل عميل على حب رغبته وقد تبدأ من شهر حتى ثلاث شهور وستة أشهر وسنتان حتى ثلاث سنوات.

توفر لكم ميزة مهمة وهي السداد المبكر لكافة المبالغ التمويلية التي من الممكن أن يحصل عليها العميل.

توفر تحصيل نبة خاصة بالرسوم الإدارية في معدل 1% فقط من إجمالي المبلغ أو مبلغ 5000 ريال على حسب المبلغ المطلوب.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من بنك الأهلي التجاري