نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 2 مليون ريال بدون كفيل والتسديد على أقساط بحسب الدخل الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عملاء البنوك في المملكة العربية السعودية عن أفضل الحلول التمويلية التي تساعدهم على حل معظم المشكلات المادية التي يقابلونها، حيث هناك الكثير من البنوك الخاضعة والتي تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي من توفير العديد من الحلول التمويلية المختلفة، والتي من بينها بنك البلاد، وهو واحداً من أشهر وأعرق البنوك السعودية ويقدم خدماته إلكترونياً ومن داخل الفرع، أو عبر تطبيق الهاتف الجوال، بما فيها التمويلات الشخصية، أو تمويل الأسهم، أو التمويل التكميلي.

يوفر بنك البلاد خدمة الحلول التمويلية المختلفة، فسواء كنت ترغب في دفع مصروفات دراسة أبناءك، أو شراء أثاث جديد لمنزلك، أو إن كنت ترغب بالزواج، أو تمويل سيارة بمبلغ بنصف مليون ريال أو أي من الاحتياجات المالية التي تحتاج لها، فإن بنك البلاد يوفر لك ميزة الحصول على تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما فيها تمويل الأسهم الذي يعتمد على بيع سلعة لك بعد تملكها.

تمويل الأسهم من بنك البلاد

هو أن يقوم البنك بشراء مجموعة من الأسهم المحلية بناءً على اختيار العميل، ومن ثم يتم وضع تلك الأسهم في محفظة استثمارية، بعد ذلك يقوم البنك ببيع تلك الأسهم للعميل بسعرها الأصلي مقابل هامش ربح، بعدها يتم نقل الأسهم إلى محفظة استثمارية باسم العميل، ومن ثم يقوم العميل بسداد أقساط هذه الأسهم للبنك وفقاً للعقد المبرم بين البنك والعميل،

مميزات تمويل أسهم بنك البلاد

التمويل متاح للمواطن السعودي والمقيم.

يمكن شراء الأسهم من شركات الأسهم المعتمدة من قبل بنك البلاد.

سرعة إنهاء كافة إجراءات التمويل.

تصل فترة السداد إلى 6 شهراً.

يمكن السداد في أي وقت بناءً تعليمات مؤسسة النقد.

يمكن السداد بناءً على دخل العميل الشهري.

لا حاجة لوجود كفيل.

يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 2.000.000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على تمويل إضافي.

يمكن تمويل العملاء المتقاعدين.

يمكن تمويل موظفي البنوك دون تحويل راتب.

شروط الحصول على التمويل

يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عاماً.

يجب أن يكون للعميل حساب جاري لدى بنك البلاد.

يجب أن يكون العميل على رأس جهة العمل، وأن تكون معتمدة لدى بنك البلاد.

يجب أن يكون دخل العميل السعودي لا يقل عن 3000 ريال، والمقيمين لا يقل الدخل عن 3500 ريال.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يشترط إحضار وثيقة هوية سارية الصلاحية.

يجب تعبئة إقرار العميل بالالتزامات الشخصية.

لمنسوبي الوظائف العسكرية يشترط إحضار صورة بطاقة العمل.

يشترط تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط.

تعريف من جهة العمل به الراتب الشهري، جهة العمل، المسمى الوظيفي، وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب تحويل وتثبيت بالراتب.

التقديم على تمويل أسهم البلاد

أتاح البنك إمكانية التقدم على التمويل الشخصي من أسهم البلاد بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية للبنك، وذلك من خلال رابط تمويل أسهم البلاد، ومن ثم يقوم العميل بعد قراءة كافة الشروط والمتطلبات، وتقديم كافة المستندات المطلوبة، بكتابة البيانات التي يتطلبها البنك، وهي اسم العميل، رقم الهوية أو الإقامة، جهة العمل، اسم جهة العمل، وعمر العميل، وفي الخطوة الثانية يقوم باختيار المنتج التمويلي، الدخل الشخصي للعميل، المدينة، أقرب فرع للبنك لك، ورقم الهاتف الجوال.

تمويل إضافي

هذا ويمكنك الحصول على تمويل إضافي من بنك البلاد، بمبلغ أعلى وفترة سداد جديدة، وإمكانية تأجيل قسط من كل عام من الأقساط، يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال وموافقة فورية أيضاً، وبدون كفيل، ولكن كل هذا يشترط أن تكون قد قمت بسداد 20% من قيمة التمويل الأول، للسعوديين لا يقل الدخل عن 3000 ألف ريال و3500 ألف الغير سعوديين.

التمويل التكميلي

يمكنك الحصول على تمويل إضافي شخصي ثاني بناء على ما تم سداده من قيمة التمويل الأول، أو إذا حدث تغيير في مبلغ الراتب الشهري لك، وهذا التمويل التكميلي متاح للسعوديين والمقيمين بشرط ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ألف ريال سعودي، ويشترط وجود حساب جاري لدى بنك البلاد لدى العميل، الرسوم الإدارية لا تتخطى 1 في المئة أي ما يعادل 5000 ألف ريال من قيمة مبلغ التمويل، مع فترة سداد 60 شهر.