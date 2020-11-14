نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسهم الراجحي وموعد انتهاء وقتها وبيعها عبر الراجحي المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص المستثمرين يسألون عن الاستعلام عن أسهم الراجحي وعن متى ينتهى وقتها وكيفية بيع الأسهم وتفاصيل إيداع المبلغ أو الأرباح في الحساب الجاري أو أين؟، فكل التفاصيل التي تخص التقارير الأسهم في السعودية سواء للشركات أو الأشخاص عبر شركات التداول أو عبر الراجحي تداول، وتعد هي خدمة من الخدمات الإلكترونية العديدة المتوفرة من المصرف لكل المستثمرين لمعرفة أرباح الأسهم سواء السنوية والنصف سنوية من خلال التقرير اليومي الذي يعرضه الراجحي المالية عبر تسجيل دخولك على الحساب الشخصي كما وفر الموقع جميع أرقام الاستفسارات عن كيفية بيع الأسهم أو من خلال المحفظة الاستثمارية للاستفسار عن شراء الأسهم وكلهم قنوات يمكن التواصل عبرها، ليس هذا كل شئ بل يمكنك تحميل تطبيق الراجحي تداول لتسهيل كل هذه الأمور عليك وأنت في مكانك.

طريقة بيع وشراء أسهم من الراجحي

أسئلة متعددة تشغل عقل وحيرة المستثمرين في عملية الشراء والبيع، لذلك يبحث كلا منهم عن التحدث مع خبراء للاستفادة منهم ومعرفة متى يخلص وقت الأسهم وكيفية البيع وما بعد البيع هل يتم إيداع المبالغ في الحساب الجاري الخاص بالعميل؟، فكل الإجابات عبر خدمة العملاء [email protected] أو من خلال أرقام الراجحي تداول التالية :-

مراكز الاستثمار على رقم 00966920005856.

هاتف التداول الآلي 920003356 أو 8001243030.

الاستعلام عن أسهم الراجحي

يوفر الراجحي تداول أكثر من طريقة لمعرفة أرباح الأسهم والتقارير من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لبنك الراجحي واختيار علاقات المستثمرين منها سوف يعرض الموقع لمحة عامة عن المراكز المالية، فيما يعرض تقرير عن الأرباح وبازل وأسهم مصرف الراجحي، وفي نفس الصفحة تجد التقارير السنوية بجانب النتائج المالية.

خطوات الاستعلام عن الاسهم في الراجحي

من ضمن الأسئلة الموجودة من أحد الأشخاص (أبغي بياناتي) وهذا كله مع معرفة التقارير والأرباح الخاصة بالأسهم بالخطوات على النحو التالي:-

قوم بالدخول عبر رابط الراجحي المالية تداول الانترنت.

ومنها على الجانب الأيمن سجل دخولك باسم المستخدم ورقم السري وتحديد (الذهاب إلى).

بعد الدخول عليك كتابة رقم الهوية ورقم الحوالة ثم الضغط على بحث.

في ذات الصفحة يمكنك تحديث بياناتك أو فتح محفظة إضافية أو فتح حساب استثماري.