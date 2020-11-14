بلاك بورد جامعة فيصل kfu blackboard تسجيل دخول التعليم الإلكتروني

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عمر شويل - جدة نظام بلاك بورد جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد هو نظام أطلقته الجامة ليكون حلقة وصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وخاصة في ظل هذه الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من البدان، وبالتالي فإن نظام البلاك بورد blackboard هو نظام تعليمي تعمل عليه العديد من الجامعات المختلفة وهو أداة الوصل بين الطالب والمعلم، ويمكن من متابعة الطلاب لدروسهم التعليمية المختلفة وأداء واجباتهم، والتعرف على المحاضرات التي يشرع في أعدادها الأساتذة، حيث يتم خلق بيئة تعليمية مناسبة تؤدي الى الهدف المنشود منها وهى تحصيل الطلاب لدروسهم من خلال الإنترنت، حيث اتخذت العديد من الجامعات حول العالم الى اعتماد البلاك بورد وبالتالي نستعرض طريقة تسجيل دخول بلاك بورد جامعة الملك فيصل بالمزيد من التفصيل.

بلاك بورد جامعة فيصل

نظام التعليم الإلكتروني في جامعة فيصل من خلال نافذة البلاك بورد والتي تم تجهيزها خصيصاًـ ليكون نظام لإدارة التعليم للطلاب، ومراقبة الكفاءة التعليمية للطلاب، حيث يمنح الطلاب والمعلمين فرصة التواصل فيما بينهم، ويتيح للجميع التواصل تنفيذاً للعملية التعليمية المنشودة من هذا النظام، كما يتم ربط بلاك بورد جامعة فيصل بالعديد من الأنظمة التعليمية الأخرى فيما يخدم هذه التعلمية التعليمية بشكل جيد.

الحضور والغياب عبر بلاك بورد فيصل

في حال قيام الطالب بعملية تسجيل دخول بلاك بورد جامعة الملك فيصل وقام بمشاهدة تلك المحاضرات فإنه قد حضر الغرفة الصفية أو قام بتنزيل المحاضرات أو مشاهدة المحاضرات المسجلة على النظام، حيث يتم توزيع درجات بلاك بورد جامعة فيصل كما يلي:

توزع درجات الوجبات بمقدار 10 درجات.

مناقشات وتبادل الحوار 10 درجات.

اختبارات الأعمال للفصل 30 درجة.

كما تخصص 50 درجة للاختبارات النهائية.

تسجيل دخول بلاك بورد جامعة فيصل

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة لتسجيل دخول البلاك بورد لجامعة الملك فيصل بالتفصيل.

الدخول على رابط بلاك بورد جامعة الملك فيصل من خلال الرابط https://reglms.kfu.edu.sa ومتابعة الخطوات.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل دخول البلاك بورد.

خدمات بلاك بورد جامعة الملك فيصل

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها البلاك بورد المخصص للجامعة، ومنها متابعة المحاضرات المسجلة على النظام نت خلال تحميل برنامج فلاش بلاير ليساعد الطلاب في التعرف على المحاضرات، حيث يحتوى المنهج الدراسي على 14 محاضرة، ويعتبر حضور محاضرة المادة العلمية من خلال بلاك بورد جامعة الملك فيصل بديل عن الذهاب الى الجامعة لحضور المحاضرات، وفي حالة رغبة الطلاب في حضور المحاضرات المباشرة من خلال بلاك بورد يجب تحميل برنامج الجافا Java حيث تعتبر المحاضرات المباشرة على البلاك بورد بمثابة اللقاء المباشر بين الطالب والمعلم.