نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض نفاذ بنك التسليف 1442 وشروط الحصول على تمويل نفاذ لراغبي العمل الحر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض نفاذ بنك التسليف 1442 هو أحد قروض بنك التنمية الاجتماعية لتمويل راغبي العمل الحر من المواطنين، والتي يسعى من خلالها البنك إلى دعم وتمكين مزاولة العمل الحر بالنسبة للعاطلين عن العمل والموظفين مخدودي الدخل، ويأتي تمويل نفاذ ضمن مجموعة من البرامج التمويلية الداعمة لمفهوم العمل الحر، والتي يتم توفيرها للمواطنين على أفساط ميسرة ودون فوائد، حيث يوفر البنك أيضا منتج التمويل متناهي الصغر لتمويل أصحاب الحرف والمهن، إلى جانب تمويل راغبي العمل الحر من العاطلين عن العمل والموظفين محدودي الدخل عبر قرض نفاذ.

قرض نفاذ بنك التسليف 1442

يتميز قرض نفاذ من بنك التنمية بكثير من المميزات بالتأكيد، وذلك لأنه أحد برامج التمويل الاجتماعي المخصصة لدعم المواطن وتشجيعه على ممارسة العمل الحر، وفي السطور القليلة التالية سوف نناقش بالتفصيل كافة المعلومات الخاصة ببرنامج تمويل نفاذ، وسوف نوضح الشروط والمعايير الخاصة بقرض نفاذ وطريقة الحصول عليه.

تمويل نفاذ لراغبي العمل الحر

كما ذكرنا فإن قرض نفاذ بنك التسليف يستهدف عدة شرائح من المواطنين، حيث أنه متوفر للعاطلين عن العمل والموظفين أصحاب الدخل المحدود، ويستهدف تمويل نفاذ الموظفين أصحاب الرواتب الشهرية 5 آلاف ريال سعودي فأقل لبند الاقتصاد التشاركي، والذي يشمل النقل التشاركي والتوصيل عبر أنظمة توجيه المركبات، كما يستهدف الموظفين أصحاب الرواتب الشهرية 5 آلاف ريال سعودي فأقل لبند الخدمات التخصصية، والذي يشمل تخصصات الترجمة والتصميم وتطوير التطبيقات وعلوم البيانات والتحليل وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المحاسبية والقانونية، ويبلغ الحد الأدنى لمبلغ التمويل في قرض نفاذ 60 ألف ريال، بينما يصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل إلى 150 ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض نفاذ بنك التسليف

اشترط بنك التسليف على العميل عدد من المعايير والشروط للموافقة على طلب التمويل وهي:

يجب أن يكون العميل مواطن سعودي لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام.

يجب ألا يكون العميل مديناً لبنك التسليف بتمويل آخر من قروض البنك.

يجب أن يقوم المواطن المتقدم بطلب الحصول على قرض نفاذ بتقديم الضمانات الكافية لبنك التسليف، وذلك مع الالتزام بكل الشروط والأحكام.

بتقديم الضمانات الكافية لبنك التسليف، وذلك مع الالتزام بكل الشروط والأحكام. يجب أن يكون لدى العميل وثيقة العمل الحر، والتي يمكن طلب إصدارها عبر منصة العمل الحر.

يجب أن يقوم العميل بتجهيز تأمين على المركبة إذا كان العمل الحر مخصص في توجيه المركبات.

يبلغ الحد الأقصى لسداد الأقساط المستحقة عن مبلغ تمويل نفاذ بنك التسليف 60 شهراً.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل نفاذ

اشترط البنك تجهيز العميل عدد من المستندات اللازمة لاستكمال إجراءات الحصول على تمويل نفاذ وهي:

صورة بطاقة الهوية الوطنية للعميل، بالاضافة إلى إثبات العنوان الوطني. رقم الحساب المصرفي أو رقم الآيبان الشخصي للعميل.. رقم الجوال الشخصي للعميل والمسجل في حسابه على منصة أبشر. شهادة العمل الحر في حالة تمويل الخدمات التخصصية، ورخصة السواقة إذا كان تمويل العمل الحر موجه إلى مركبات النقل التشاركي.

خطوات الحصول على قرض نفاذ بنك التسليف 1442

يقوم العميل الذي يرغب بالحصول على قرض نفاذ بنك التسليف باتباع الخطوات التالية:

يقوم العميل بتقديم طلب تمويل نفاذ عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسليف، ثم انتظار عملية المراجعة والمعالجة لطلب التمويل من جانب البنك. يجب أن يقوم العميل باستكمال الإجراءات من حيث تعبئة النماذج وطباعتها وتحديد موعد البريد. يقوم العميل بعد التأكد من استكمال النماذج بشكل دقيق بإرسال المستندات المطلوبة عبر البريد. يتلقى العميل رسالة نصية بتحويل مبلغ القرض إلى حسابه بعد الموافقة علي الطلب وصرف مبلغ التمويل.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا حول تفاصيل تمويل نفاذ من بنك التنمية، وأوضحنا خلال موضوعنا شروط الحصول على قرض نفاذ لتمويل راغبي العمل الحر، سواء من الموظفين محدودي الدخل أو المواطنين العاطلين عن العمل، واستعرضنا معا المستندات المطلوبة والخطوات الصحيحة للحصول على قرض نفاذ بنك التسليف.