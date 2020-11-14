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عمر شويل - جدة تعديل نظام خدمة الافراد والضباط بشكل رسمي، أعلن بشكل رسمي مجلس الوزراء أنه تم العمل على تعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد وتضمن بعد القرارات المحددة التي سوف نوضحها لكم من خلال المقال اليوم بشكل تفصيلي بجانب قرارات مجلس الوزاء السعودي.

تعديل نظام الإجازات للضباط والأفراد

تشمل هذه القرارات الجديدة نظام خدمة الضباط حتى تصبح جميع الإجازات الاعتيادية أو الميدانية أو الاستثنائية أو الماضية بجانب مادة المرافقة الدراسية للمبتعثين، والتي تشمل: إذا قام هذا الضابط بتقديم طلب للاستقالة أو التقاعد يتم السماح للجهة المختصة أن تقوم بالموافقة على هذا الطلب أو عدم الموافقة ولكن ينبغي عليها أن تقوم بتقديم إخطار عدم الموافقة أو الموافقة عليها وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

تتضمن أيضا هذه التعديلات نظام خدمة الأفراد والتي تتضمن أن يتم إعطاء هذا العسكري الفرد اجازة سنوية أو يمكنه الحصول على إجازة استثنائية أو مرضية أو عرضية أو لأداء الامتحانات الدراسية الخاصة به أو متابعة الدراسة الخاصة به، تتضمن أيضا ضم الإجازات السنوية مع بعضها بحيث ألا تزداد المدة عن الإجازة المسموح لها لهذا الشخص عن 60 يوماً.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

تتضمن هذه القرارات التي تم إصدارها من خلال مجلس الوزراء بعض الشروط المحددة في جميع أنواع الوزارات الموجودة داخل المملكة السعودية والتي تتضمن وزاره الموارد البشرية والداخلية، وتشمل أيضا وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الخارجية بجانب إلى الموافقة على استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص داخل المملكة السعودية، وبالتالي تم الموافقة على الترقيات المرتبات الخامسة عشر وأربعة عشر والتي تكون من ضمن نظام تعديل خدمة الضباط وخدمة الأفراد.

نظام خدمة الأفراد لتعديل المادة السادسة والعشرين

بعد اتخاذ القرار لتعديل جزء من المادة السادسة والعشرين والتي تتضمن أن يتم العمل على تعويض الفرد العسكري عند الخسارة أنه الفعلية والتي تشمل سواء كانت معنوية أو مادية، وذلك بسبب أداء عمله أو تاديه واجبه، ينبغي عليه وقتها أن يقوم بتجهيز كافة الوثائق والمستندات التي تثبت هذا الأمر خلال ثلاثة أشهر لجميع الجهات المختصة بهذا الأمر دون وجود أي عذر شرعي، لأنه وقت هذا الشخص المتضرر لا يكون له الحق في المطالبة بهذا التعويض.