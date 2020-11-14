نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار وجبات مطعم البيك للدجاج والمأكولات البحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار وجبات مطعم البيك، مطعم البيك من أشهر مطاعم المملكة العربية السعودية، فهو يتميز بتحضير وصفات سرية وخاصة بمطعم البيك تجعل جميع العملاء يشعرون بالسعادة والرضا من تجربتها وأشهرها المأكولات البحرية والدجاج وكذلك المشروبات والحلويات، حيث يتم تحضير وصفات الدجاج والمأكولات البحرية باحترافيه كبيرة وبمذاق لا يمكن نسيانه، وهناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن منيو مطعم البيك لشراء الطعام في أي وقت، ونقدم سعر أكثر وجبات مطعم البيك شراءً وطلبًا سواء كانت وجبات الدجاج أو الوجبات البحرية من البيك،

قائمة طعام مطعم البيك

ويحتوي منيو مطعم البيك من وجبات دجاج شهيرة على:

وجبة دجاج البيج بيك

وهي عبارة عن 4 صدور من قطع الدجاج أو 8 قطع حسب الرغبة، ويقدم معها الثومية والبطاطس المقلية وقطع من الخبز، ومنها وجبة البيك الحارة ومنها وجبة البيك العادية لمن لا يحبون الأطعمة الحارة والأربع قطع تباع بسعر 14 ريال سعودي أما الثماني قطع تباع بسعر 25.5 ريال سعودي والوجبة الحارة والعادية بنفس السعر.

وجبة البيج بيك سبايسي

وهي وجبة دجاج تتكون من صدر واحد كبير الحجم من الدجاج، مع سلطة الكول سلو أو سلطة الملفوف مع سلطة البيك الخضراء المميزة وخيار مخلل، وتتوفر بسعر 11.5 ريال سعودي.

دجاج البيك المسحب

وهي وجبة تتكون من حوالي 7 أو 10 قطع دجاج مسحب، ويقدم معها البطاطس المقلية وطبقين من صوص البيك حسب الاختيار مع قطع الخبز، وسعر السبع قطع هو 10.50 ريال سعودي وسعر العشر قطع 14 ريال سعودي.

قائمة طعام المأكولات البحرية بمطعم البيك

ويحتوي منيو مطعم البيك للمأكولات البحرية على:

وجبة جمبري جامبو

وهي وجبة تحتوي على قطع الجمبري المقلي ومنها ثماني قطع أو عشر قطع، سعر الثماني قطع 29 ريال سعودي، أما العشر قطع فبسعر 40.50 ريال سعودي.

ساندوتش سمك فيليه

سعر ساندوتش السمك الفيليه وحده بدون إضافات هو ستة ريال سعودي، أما مع الإضافات مثل المشروبات الغازية والبطاطس فيباع بسعر 11 ريال سعودي.