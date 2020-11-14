الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الحدود في السعودية 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الحدود أصبح في الوقت الحالي متاح عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ويمكنك الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الحدود بأكثر من طريقة، وسنتعرف في هذا المقال علي هذه الطرق.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الحدود

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة مثل طريقة تجديد جواز السفر السعودي عن طريق أبشر و اسهل طريقه للاستعلام عن المخالفات المرورية وسنتعرف اليوم علي طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الحدود، يمكنك الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الحدود عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب الى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

ثم تقوم بالذهاب إلى الخدمات الإلكترونية.

يتم الضغط على “الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات الخدمات”

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط علي تسجيل الدخول.

ستظهر لك صفحة الاستعلام عن رصيد المدفوعات ستقوم بعدها بإدخال البيانات المطلوبة منك.

ستقوم بكتابة رقم الحدود في المكان المخصص له.

تقوم بإدخال الرمز المائي الذي يظهر أمامك.

اضغط علي عرض.

ستظهر لك بعد إتمام تلك الخطوات صفحة جديدة بها رصيد المدفوعات.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات بالهاتف المحمول

يمكنك الاستعلام عن رصيد المدفوعات عن طريق تطبيق أبشر علي الهاتف الذكي، ويمكنك عمل ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق أبشر علي الهاتف المحمول.

فتح تطبيق أبشر علي الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة.

تقوم بإدخال الرمز المائي في الحقل المخصص.

سيتم إرسال رسالة الي هاتفك تحمل كود مطلوب إدخاله في المكان المخصص.

الضغط علي زر موافق.

سيتم الذهاب مباشرة إلي صفحتك الرئيسيه في أبشر.

إختيار القائمة الرئيسية.

الضغط على خدمة رصيد المدفوعات.

ستظهر لك بعد ذلك قائمة بها جميع رصيد المدفوعات.

الاستعلام عن رصيد مدفوعات الجوازات برقم الحدود

يمكنك الاستعلام عن رصيد مدفوعات الجوازات برقم الحدود عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر الالكترونية.

الدخول إلي الخدمات الإلكترونية الموجودة في أبشر.

الضغط على خدمة الاستعلام عن رصيد مدفوعات الجوازات.

سيتم الانتقال مباشرة إلي صفحة لتدخل بها البيانات لكي تتم عملية الاستعلام.

تقوم بعد ذلك بإدخال رقم الحدود.

إدخال رمز التحقق المائي في الحقل المخصص له.

اختيار زر عرض.

ستظهر بعد إتمامك لتلك الخطوات صفحة بها التفاصيل الكاملة التي لها علاقة برصيد الجوازات.

التحقق من صلاحية الإقامة برقم الحدود

يمكنك التحقق من صلاحية الإقامة برقم الحدود عن طريق أبشر، ويمكنك عمل ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار زر أفراد.

تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة.

تختار علي زر تسجيل الدخول.

اختيار زر الجوازات.

الضغط على الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

تقوم بإدخال رقم الحدود في الخانة المخصصة.

تقوم بإدخال الرمز المائي في الحقل المخصص له.

تضغط علي زر عرض.

ستظهر أمامك صفحه جديدة بها قائمة أما باللون الاخضر وهذا يعني أن الإقامة سارية أو باللون الاحمر وهذا يعني أن الإقامة انتهت، وسيجب عليك عندها تجديدها لتجنب وقوع أي مخالفة.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل

يمكنك الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل عن طريق موقع وزارة العمل الرسمي دون الذهاب إلي أي مكان، ويمكنك عمل ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: