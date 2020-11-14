نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبقًا لتوقعات الأرصاد .. مدن سعودية جديدة ستتعرض لسقوط أمطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية تقريرًا حول توقعات إمكانية سقوط أمطار على أماكن متعددة في أنحاء المملكة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة وقد أفادت هيئة الأرصاد، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الأكثر أهمية لأبناء الخليج تويتر، بأن الأجواء الممطرة ستنال المناطق التالية ، مرتفعات منطقة عسير ومنطقة جازان ،والباحة ، بالإضافة إلى الأماكن الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وخاصة السواحل الجنوبية للمنطقة .

وأضافت الهيئة أن هناك مناطق أخرى ستتعرض للأمطار وهى منطقة الجوف، المنطقة الشمالية الشرقية ، وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية للمملكة.

يذكر أن إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة قد حذرت من تعرض بعض المدن السعودية إلى نشاط في الرياح وهي مدينة يثرب والتي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة، كما ذكرت تعرض جازان لهطول أمطار عليها حتى الساعات المتأخرة من الليل.

كما تنبأت الهيئة حالة الطقس بجازان والمدينة المنورة؛ حيث أوضحت أن المدينة المنورة سوف تتعرض للرياح المثيرة للأتربة ونشاط الرياح السطحية التي تؤدى إلى انعدام مستوى الرؤية وأن هذه الرياح والأتربة سوف تطال المحافظات الآتية: ( الحناكية، العلا، المهد، خيبر، وادي الفرع ) وأن هذه الرياح النشطة ستظل مستمرة إلى السادسة مساء اليوم السبت.

وقد نبهت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار رعدية على مدينة جازان وأن هذه الأمطار سيصاحبها رياح سطحية نشطة تتسبب في انعدام مستوى الرؤية بالإضافة إلى محافظات صبيا، أبو عريش، صامطة، أحمد المسارحة، فيفا، فرسان، هروب بالإضافة إلى المناطق الساحلية من محافظة جازان، لافتة إلى أن الطقس السيء في المدن السالفة الذكر سيستمر إلى الثامنة من مساء اليوم.

وقد أفادت الهيئة خلال التقرير الذي أصدرته السبت باستمرار انخفاض درجات الحرارة التي يصاحبها نشاط في الرياح يؤدي إلى انعدام في مستوى الرؤية بشكل أفقي على مدن متعددة إضافة إلى وجود فرص لتكون الشبورة على عدة مناطق سعودية وهي: الشرقية، الرياض، المدينة المنورة بالإضافة إلى أن السماء سيغيم بعض الشيء وقد تحتوى على سحب رعدية وذلك على المناطق الشمالية للمملكة بالإضافة إلى مرتفعات الجنوب الغربي.

وعن التنبؤ بحدوث نشاط للرياح على البحر الأحمر فقد نوهت الهيئة العامة للأرصاد أن الرياح سوف تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، وستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الوسط والشمال وأن سرعة الرياح السطحية النشطة ستكون 15-42 كم/ساعة إضافة إلى أن مستوى الموج سيرتفع من متر إلى مترين وأن حالة البحر سوف تكون متوسطة الموج إلى مائجة.

وعن منطقة الخليج العربي فإن سرعة الرياح فيها ستكون 16-38 كم/ساعة وسوف تكون شمالية إلى شمالية غربية بالإضافة إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى متر ونصف وستكون حالة البحر متوسط الموج