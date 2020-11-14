افتتاح النسخة الثامنة للمعرض الخيري لكسوة الشتاء بجمعية الحليلة الخيرية

الأحساء – جاسم العبود

افتتحت جمعية الحليلة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالأحساء النسخة الثامنة من المعرض الخيري لكسوة الشتاء، وذلك في مقر القسم النسائي بالجمعية، مساء اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر 2020، بحضور رئيس الجمعية الدكتور “عبدالقادر البلادي” ونائب الرئيس الأستاذ “علي المضحي”، وسط الاحترازات الصحية المعمول بها للوقاية من فايروس كورونا ..

جمعية الحليلة الخيرية كعادتها السنوية تتفقد أحوال الأسر المستفيدة قبل حلول فصل الشتاء، من خلال بحث اجتماعي يقوم به موظفي القسم الاجتماعي بالجمعية، لتقديم كل ما بوسعها من مساعدات للمحتاجين من ملابس ولوازم فصل الشتاء ..

برعاية من أحد المؤسسات يأتي المعرض الخيري لكسوة الشتاء كأحد القنوات والمساعدات الشتوية التي قدمتها الجمعية خلال السنوات السبع الماضية، بإدارة وتنفيذ اللجنة النسائية في الجمعية بمشاركة أربعة عشر متطوعة، تحت إجراءات احترازية دقيقة، حتمت عليهن وضع جدول زمني لحضور كل أسرة في موعد معين لتسلم المساعدات لضمان عدم حدوث ازدحام، طيلة أيام المعرض الخمسة ..

رئيس جمعية الحليلة الدكتور “البلادي” قدم شكره للمؤسسة الراعية للمعرض، وسأل الله أن يجعل هذا العمل الإنساني في ميزان حسناتهم، كما أثني “البلادي” على جهود القائمات على المعرض من القسم النسائي في الجمعية على حسن ترتيب المعرض أمام الزائرات ..

من جانبه نائب رئيس الجمعية “علي المضحي” أكد بأن القائمات على المعرض اتخذن كل الاحترازات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم توفير المعقمات والقفازات ومقياس الحرارة عند مدخل المعرض، وسيكون الدخول للمعرض بعدد محدود حسب الجدول الزمني المرسل للمستفيدين ..