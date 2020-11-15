نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي غرامة تأخير تجديد الإقامة لهذه الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة للعامل الوافد الى المملكة العربية السعودية، هي رسوم يتم سدادها سنويا و هي ليست قيمة ثابتة حيث تختلف قيمتها من فئة إلى أخرى من الوافدين إلى البلاد، وذلك طبقا لنوع الإقامة التي يحملها و ما إذا كان هذا الشخص أحد العمالة المنزلية أو من الوافدين للعمل على كفالة إحدى المؤسسات، واليوم نتعرف على قيمة رسوم تجديد الإقامة لفئات مختلفة من الوافدين إلى المملكة، وكيف يتم سداد هذه الرسوم، وما هي الغرامة المقررة في حال التأخر في تجديد الإقامة، وما هي الفئات التي يتم اعفاءهم من سداد رسوم المرافقين لهم.

ما هي غرامة تأخير تجديد الإقامة لهذه الفئات؟

بداية نستعرض معا الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة، والتي كشفت عنها المديرية العامة للجوازات من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، وهي كالتالي :

أن يكون لدى المقيم عقد عمل موثق ومعتمد رسميا وغير منتهي الصلاحية

سداد كافة الرسوم المقررة لرخصة العمل.

أن لا يحمل الوافد أي أمراض مزمنة، و تقديم شهادة صحية معتمدة رسميا بذلك من وزارة الصحة .

التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي، و تقديم شهادة صحية معتمدة رسميا بذلك من وزارة الصحة .

تسديد أي رسوم على كافة المخالفات المرورية.

أن يكون لديه بطاقة تأمين صحي غير منتهية الصلاحية.

إرفاق صورة من رخصة عمل سارية أو السجل التجاري الخاص به.

تقديم طلب تجديد الإقامة، مرفق به وثيقة الإقامة القديمة، و صورة من جواز سفر غير منتهي الصلاحية، مع صور شخصية للوافد مقاس 4*6.

يرجى العلم بأن هناك فئة من الوافدين إلى المملكة يمكنهم تجديد الإقامة لمدة أربع سنوات كاملة دون دفع أي رسوم للمرافقين لهم، فقط يتم دفع 500 ريال عن السنة الواحدة، أي 2000 ريال سعودي عن الأربع سنوات، وهذه الفئات هي:

الأشخاص المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية

طلاب العلم بالمؤسسات التعليمية بالمملكة

زوجات المواطنين السعوديين

المواليد الذين تم ميلادهم على الأراضي السعودية

والآن سوف نوضح قيمة رسوم تجديد الإقامة المنتهية بالإضافة الى غرامة التأخير، وذلك لكل فئة من فئات الوافدين الى المملكة ، وهي كالتالي :

رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية = 600 ريال

رسوم تجديد إقامة سائق خاص = 600 ريال

رسوم تجديد إقامة عامل زراعي = 600 ريال

رسوم تجديد إقامة عامل لدى مؤسسة = 650 ريال

رسوم تجديد إقامة زوجة مقيم = 500 ريال

رسوم تجديد إقامة زوجة مواطن = 500 ريال

رسوم تجديد إقامة مرافقين = 500 ريال

رسوم تجديد إقامة بغرض الخروج النهائي = هي نفسها رسوم التجديد ،ويتم إضافة غرامة تأخير التجديد إليها.

أما عن غرامة تأخير تجديد الإقامة، فتكون كالتالي :

500 ريال سعودي عند التأخير عن تجديد الإقامة للمرة الأولى.

1000 ريال سعودي عند التأخر عن تجديد الإقامة للمرة الثانية.

أما في حالة التأخر عن التجديد للمرة الثالثة فليس هناك غرامة وإنما يتم الإبعاد والترحيل عن المملكة .

كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة

يتم سداد رسوم تجديد الإقامة عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية، وذلك إما من خلال أي صراف آلي، أو من خلال الحساب البنكي عبر الخطوات التالية :

الدخول الى الحساب البنكي

الدخول الى خدمة سداد الفواتير

الدخول الى المدفوعات الحكومية

اختيار نوع الخدمة

تحديد نوع العملية

تجديد الإقامة ، ثم سداد الرسوم

هل هناك إمكانية التقسيط في سداد رسوم تجديد الإقامة ؟

لا يوجد تقسيط في عملية سداد الرسوم ، حيث يجب تسديد كامل المبلغ سواء للوافد أو المرافقين والتابعين له، حتى تتم عملية التجديد بطريقة صحيحة ، بالإضافة إلى تسديد رسوم مكتب العمل، إذ لا يجوز تجديد الإقامة بدون رسوم مكتب العمل، والتي يمكن الاستعلام عن قيمتها باستخدام رقم الإقامة من موقع وزارة العمل.

هل هناك طريقة يمكن بها استرداد رسوم تجديد الإقامة؟

لا يمكن استرداد رسوم تجديد الإقامة، حيث أن نظام الاستحقاق المالي في عملية سداد كافة المدفوعات الحكومية ، هو نظام سنوي يتم دفعه مقدما ، ولهذا فإن أي رسوم مالية تم دفعها مقابل تنفيذ خدمات تم تنفيذها بالفعل لا يمكن استردادها مرة أخرى .

من يتحمل دفع قيمة رسوم تجديد الإقامة للوافد ؟

طبقا لقانون العمل السعودي، فإن من يتحمل تسديد قيمة رسوم تجديد الإقامة، هو صاحب العمل ،مع العلم بأنه من الممنوع فرض تسديد الرسوم على الوافد بأي شكل من الأشكال.

وكما سبق و أشرنا إلى ضرورة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل دائم ، حتى يتم تجنب غرامة الوقوع في غرامة التأخير، و الاستعلام من خلال منصة أبشر كالتالي :