نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض من تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وهو القرض الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض من تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وهو القرض الشخصي ، دائماً ما قد تسعى شركه تسهيل للتمويل إلى التسهيل في تقديم الخدمات المالية للعميل مثل الحصول على قرض بدون كفيل وبدون تحويل راتب وبدون موافقة الكفيل والآن سوف نحدث عن القرض الشخصي الذي تقدمه شركة تسهيل بدون كفيل وما هي شروط الحصول عليه وكيفية الحصول عليه كما أن جميع الخدمات التي تقدمها شركة تسهيل للقروض تتناسب مع الشريعة الإسلامية .

ما هي شروط الحصول على القرض الشخصي بدون كفيل أو تحويل راتب من شركة تسهيل

القرض الشخصي من شركة تسهيل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أنه متاح للسعوديين والمقيمين ، كما أن هامش ربح ثابت حتى نهاية سداد القرض .

العاملين بالقطاع العسكري يجب على المتقدم أن لا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 سنة كما يشترط أيضاً أن دخله لا ينقص عن 10000 ريال كما يجب أن لا تقل مدة الخدمة العسكرية عن ثلاثة أشهر .

العاملين بالقطاع الحكومي يجب أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 25 سنة ، كما يجب أن لا تقل مدة العمل عن سنة كاملة ويجب أن يكون راتبه اكثر من 12000 ريال سعودي ، كما أن العاملين في القطاع الحكومي الذين لا يقلون عن 25 عاماً ولا يزيدون عن 60 عاماً لا يقل الدخل الشهري لهم عن 5000 ريال سعودي .

المتقاعدين عن العمل يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض لا يزيد عن 70 عاماً عند أخر فترة سداد القرض ، كما أن الدخل الشهري للمتقاعد لا يقل عن 5000 ريال كما يجب على المتقدم للقرض أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية .

وقبل كل ذلك يجب أن تكون جه العمل التي يعمل بها المتقدم للقرض معتمدة لدي شركة تسهيل للتمويل .

كيفية الحصول على القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل