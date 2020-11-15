نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بأقل راتب في 3 ساعات من 5000 ريال حتي 1.500.000 ريال للسعودي والمقيم من بنك ساب السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك ساب السعودي من أهم البنوك الهامة التي تمتلك نسبة كبيرة من العملاء داخل المملكة العربية السعودية، وتسعي دائماً إلى كسب أكبر عدد ممكن من العملاء، ويحرص بنك ساب إلى توفير تمويلات شخصية تناسب جميع الأسر المقيمة بالمملكة، حيث يوفر بنك ساب التمويل الشخصي لعدة أغراض شخصية تناسب أي فرد يسعى إلى تحقيق أحلامه من خلالها مثل الزواج أو شراء سيارة أو بغرض التعليم أو بغرض السفر أو أي غرض خاص يرغب به العميل، ولا يقتصر صرف التمويل الشخصي من بنك ساب علي المواطن السعودي فقط، بل يمكن صرفه لأي مقيم داخل المملكة أيضاً، وقد أعلن بنك ساب السعودي من قبل أن مبالغ التمويل تٌصرف وفق الرقابة الإسلامية دون إخلال مع طرح مبالغ نقدية للتمويل تناسب الرواتب الشخصية التي يتقاضاها جميع المواطنين الراغبين في التمويل وفق شروط ميسرة لجميع العملاء، واليكم تفاصيل التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي بالمملكة.

مميزات التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي

يصل مبلغ التمويل إلى مبلغ 1.500.00 ريال سعودي ويعد هذا المبلغ هو الحد الأقصى لمبالغ التمويل الشخصي من بنك ساب.

سداد الأقساط علي فترات طويلة تصل إلى 5 سنوات، وتسهيل رغبة العميل في اختيار الأقساط المناسبة له.

يتم صرف التمويل بموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية لجميع الفئات النقدية التي يطلبها العملاء.

الحصول علي التمويل فور تقديم طلب التمويل خلال 3 ساعات علي الأكثر مع تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتحويل مبالغ التمويل لجميع العملاء دون استثناء.

الحصول علي تأمين تكافلي للورثة في حالة العجز أو الوفاة لا قدر الله.

توفير ميزة أخري وهي الحصول علي تمويل أخر عند سداد 20% فقط من التمويل الأول.

شروط موافقة بنك ساب السعودي علي صرف التمويل الشخصي للسعودي والمغترب

بيان المواطن السعودي المغترب قيمة الرسوم الإدارية الراتب الحد الأدنى 3000 ريال تحصيل نسبة 1% من إجمالي مبلغ التمويل عمر العميل من 21 عام حتي 58 عام بالقطاع الحكومي ومن 21 عام حتي 60 عام بالقطاع الخاص مدة العمل شهر واحد فقط 3 شهور فقط

كيفية تقديم طلب تمويل إلكتروني عبر موقع ساب السعودي



يمكن لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول علي تمويل مالي من بنك ساب بأسهل شروط ومميزات أن يتقدموا بطلب تمويل سريع وتحديد المبلغ من خلال الدخول علي الموقع الخاص بالتقديم التالي: طلب تمويل، ومن خلال طلب التمويل يطلب كل عميل مبلغ التمويل الشخصي الذي يحتاج إليه وفق قدرته علي سداد الأقساط شهرياً، مع تحديد عدد الأقساط الشهرية التي سيقوم بدفعها بعد الحصول علي التمويل من سامبا.

ثم يتم تسجيل جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الشخصي، ثم الضغط علي تسجيل الطلب.

التمويل الشخصي من بنك ساب سواء للمقيمين أو المغتربين يلقي نسبة كبيرة من القبول عند الجميع بسبب سهولة وتسهيل الحصول علي التمويل في وقت قياسي منذ بداية التقديم عليه، بالإضافة إلى خيارات السداد التي تناسب كل فرد علي حده وفقاً للراتب الشخصي لكل فرد، فالتمويل الشخصي يٌقبل بأقل راتب وهي ميزة أخرى للتمويل من بنك ساب الذي يدعم جميع المراحل العمرية بداية من سن الشباب وحتي المتقاعدين بالمملكة.

يوفر بنك ساب السعودي خدمة الاستعلام من خلال الاتصال علي رقم الهاتف التابع لبنك ساب التالي: 920007222، ومن خلال رقم الهاتف يتم الاستفسار عن أي خدمات يتم تقديمها من بنك ساب سواء تمويلات شخصية أو أي خدمات مصرفية أخري يتم تقديمها عبر البنك.