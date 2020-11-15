نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموافقة ملكية أسماء المعفيين من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “أحمد الراجحي” منذ فترة عن صدور موافقة ملكية من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان” تقتضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية.

موافقة ملكية بإعفاء المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية

كما اوضح “الراجحي” أن المعفيين هم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذورى الاحتياجات الخاصة وأيضاً كبار السن.

كما تقدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشكر لخادم الحرمين الشريفين لما صدر عنه من موافقة أدت لإسعاد الكثير من المواطنين.

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض خاصة بالمشاريع الصغيرة، تلك القروض التي تقدم للمواطنين السعوديين فقط، وذلك للأستفاده بها فى عمل مشاريع صغيرة تساعدهم فى التغلب على أعباء المعيشة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التي قد تواجها المملكة مؤخراً، مشيراً إلى أن تلك القروض تقدم لبعض المواطنين السعوديين لمن هم يتوافقون مع الشروط والمعايير المحدده من جانب البنك.

شروط الحصول على قروض بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم موظف فى أحدى الجهات الحكومية أو الخاصة. إلا يقل راتب المتقدم عن 2000 ريال سعودي ليتمكن من تسديد الاقساط الشهرية.

الاستعلام عن أسماء المعفيين من قروض بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية

يمكن الأن للمواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية التعرف على أسماء المعفيين من خلال التوجه للموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية والدخول برقم الهوية للكشف عن أسماء المعفيين من سداد الأقساط الشهرية.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب اعفاء من بنك التنمية الاجتماعية 1442

صورة من بطاقة الهوية. بيان يوضح الظروف المالية للمقترض. كارت العائلة. صورة من تقرير طبي خاص بالمستفيد من القرض.

البيانات الخاصة بطلب اعفاء بنك التنمية الاجتماعية السعودية

رقم الهوية.

رقم عقد القرض.

تاريخ الحفيظة ورقمها ومصدرها.

نوع وجنس المقترض.

بيانات خاصة بالمقترض “الأيم بالكامل ورقم الهاتف وعوان المسكن”.

التوقيع على الطلب.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم الفئة المستقحة للأعفاء الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين، بالاضافة الى شروط الاعفاء وطرييقة التعرف على أسماء المعفيين من قروض بنك التنمية الاجتماعية.