نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب وأهم 5 شروط للتجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب من الأمور التى يسعى إليها المغتربين فى أراضي المملكة العربية السعودية، والتى تتم عبر منصة أبشر الإلكترونية توفيراً إلى الجهد والوقت وفق إجراءات بسيطة للغاية، يتمكن المقيمين فى المملكة من إتباعها تجنباً فى القيادة برخصة منتهية مما قد يعرض المقيم إلى غرامات مالية كبيرة، لذا نرى عبر هذا المقال على موقع ثقفني طريقة تجديد رخصة القيادة ورسوم التجديد، كما نرى أيضاً الشروط والمخالفات.

خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عن أهم خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب والتى جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية منصة أبشر. تسجيل كلمة المرور والرقم السري إذا كنت تحتوي على حساب على منصة أبشر. أما فى حالة إذا كنت تقوم بتسجيل دخول جديد يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتى تحتوي على (الإسم، ورقم الهوية الوطنية، وإختيار كلمة مرور مميزة). بعد الإنتهاء والقيام بالدخول على المنصة الالكترونية تقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. القيام بتسجيل كلمة المرور وبعدها إختيار تجديد رخصة القيادة. الموافقة على الشروط والأحكام. إختيار الفترة الزمنية لتجديد الرخصة. القيام بإختيار الطريقة التى تصلك بها رخصة القيادة.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب

حددت وزارة الداخلية السعودية بعض الضوابط على منصة أبشر لإمكانية تجديد رخصة القيادة والتى جاءت كالتالي:

يجب على المقيم القيام بسداد قيمة المخالفات المرورية فى حالة تواجدها قبل القيام بعملية تجديد رخصة القيادة.

ينبغي أن تكون الرخصة المرورية المرجو تجديدها سارية.

ينبغي تسليم الرخصة القديمة أثناء تجديد رخصة القيادة السعودية.

سداد الرسوم المخصصة لتجديد رخصة القيادة حسب المدة الزمنية إذا كانت سنتان يتم سداد 80 ريال سعودي، إذا كانت المدة 5 سنوات يتم سداد 200 ريال، إذا كانت 10 سنوات يتم سداد 400 ريال سعودي.

فى حالة مرور أكثر من 7 أيام على موعد استلام الرخصة يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 ريال سعودي.

غرامات ومخالفات

أعدت إدارة المرور السعودي غرامة مالية كبيرة فى حالة عدم تجديد رخصة القيادة فى موعدها، لذا نصحت كافة المواطنين السعوديين والمقيمين بالاراضي السعودية بعدم تأخير تجديد رخصة القيادة تجنبا إلى الغرامات المالية الكبيرة التى تقع على المخالفين.

على جانب آخر أعلنت إدارة المرور السعودي عن الشروط الجديدة لتجديد رخصة القيادة للنساء السعوديات والأجانب، التى نصت عليها اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بإدارة المرور السعودي بعد الموافقة الملكية التى تم تنفيذها بالسماح الفتيات أقل من 17 عام عام من قيادة المركبات من خلال تقديم طلب إلى إدارة المرور السعودي، فيما جاء السن القانوني لقيادة الفتاة المركبة 18 عام.