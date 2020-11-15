نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الهاتف المصرفي عبر الجوال في بنك الراجحي والبنك الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة الهاتف المصرفي من أهم الخدمات التي أطلقتها المصارف السعودية بالمملكة، حيث سهلت هذه الخدمة على العميل الكثير من الجهد والوقت حيث يمكنك أداء جميع الخدمات الخاصة بحسابك المصرفي من خلال الهاتف المحمول دون أن يتطلب منك الذهاب إلى البنك ويمكنك أيضا التعرف على رصيدك البنكي وآخر التعاملات التي تمت على الحساب وتحويل الأموال وغيرها من الخدمات المالية فيما يلي سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في هذه الخدمة.

طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي من خلال بطاقة الصراف الآلي

إذا كنت ترغب التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي عبر الجوال فقط قم بإتباع الخطوات الموضحة أدناه مع ضرورة التعرف على التعليمات والإرشادات الخاصة بهذه الخدمة

أولا أدخل بطاقة الصراف الآلي ثم اختر اللغة.

أدخل الرقم السري الخاص بك ثم إضغط على أيقونة قبول.

قم بالضغط على أيقونة عمليات أخرى قم قم باختيار هاتف الأهلي المصرفي.

اضغط على أيقونة قبول ثم أدخل الرقم السري ثم إضغط موافق.

طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي عبر مصرف الراجحي عبر الجوال فقط

يتم فتح الحساب المصرفي إلكترونياً عبر موقع المصرف.

قم بالاتصال بالرقم التالي 920003344 ثم اختر 0 ثم اختر 2 حتى يصلح بإمكانك التسجيل في الخدمة.

أدخل بطاقة الإئتمان ومن ثم أدخل الرقم السري وآخر سبعة أرقام.

في النهاية عليك بوضع رقم سري للهاتف المصرفي وبعد ذلك تأكيد الطلب.

طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي عبر البنك الأهلي