وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد تعديلات بشأن انتقال عامل إلى عمل آخر 

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عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تعتمد تعديلات بشأن انتقال عامل إلى عمل آخر، كانت وزارة التنمية والموارد البشرية قد أعلنت عن إلغاء نظام الكفالة الذي طال تطبيقه لأكثر من 72 عام، والذي أدخل السرور على كثير من الوافدين بالمملكة والذي سيعمل على الارتقاء بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل وإعطاء الحرية للعامل بمغادرة العمل عند إنتهاء فترة العقد الخاصة به دون موافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرة الخروج أو خروج نهائي دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

تعديلات لائحة العمل التنفيذية للعمال الوافدين

أعلنت وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام عمل الوافدين في حالة انتقال العامل إلى محل عمل آخر، حيث جاء القرار كالتالي:

قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 51848 بتاريخ 1442/3/19 والذي جاء وفقاً للصلاحيات المعطاه له، وبعد الإطلاع على أحكام المادة 11 مكرر، و33، 37، 40، 41، 77 من نظام العمل السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1426 المعدل بمرسوم ملكي عام 1434، وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 156309 وتاريخ 1440/8/18 قرر التالي:

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بقرار وزاري رقم 70273 بتاريخ 1440/4/11، و المعدلة بقرار وزاري رقم 54908 وتاريخ 1441/3/16 المعدلة بقرار وزاري رقم 142906 بتاريخ 1441/8/13 والمعدلة بقرار وزاري رقم 146841 وتاريخ 1441/9/7 المعدلة بقرار وزاري رقم 3485 وتاريخ 1442/1/7 على النحو التالي:

تعديل الفقرة 1 من البند ثانياً من المادة 14 لتصبح ” يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توافر مدة محددة في حالة موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف على غير ذلك.

شروط انتقال العامل إلى محل عمل آخر دون موافقة صاحب العمل

مرور سنة على الأقل من تاريخ دخوله المملكة.

أن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل انتقاله بثلاثة شهور على الأقل قبل انتهاء فترة العقد.