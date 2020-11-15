نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال 3 ساعات احصل على تمويل شخصي سريع حتى 1.500.000 ريال للسعوديين والمقيمين من بنك ساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن بنك ساب عن حلول تمويلية مناسبة وممتازة خلال تلك الفترة، وذلك للسعوديين والمقيمين تلبية لاحتياج الجميع، حيث وضعت الإدارة التمويلية التمويلات الأنسب أياً كان الاحتياج، سواء كان احتياج التمويل الشخصي للزواج أو الذهاب الى رحلة أو عطلة، حيث يمكنكم أيضاً تعليم الأبناء في أفضل الجامعات من خلال برامج التمويل المناسبة التي يضعها بنك ساب وحتى إذا رغبت في شراء سيارة فإن بنك ساب يعد أحد الخيارات المناسبة للحصول على التمويل اللازم، حيث يوفر بنك ساب التمويلات المالية اللازمة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية الحصول على أي صيغة سواء بالتورق أو المرابحة واليكم مميزات البرامج التمويلية من بنك ساب.

مميزات التمويل الشخصي من بنك ساب

الحصول على موافقة فورية وسريعة إذا تم اكتمال المستندات الخاصة بك يمكنك الحصول على التمويل خلال مدة 3 ساعات فقط.

يصل مبلغ التمويل الشخصي من بنك ساب الى 1.5 مليون ريال.

يعفى العميل من المديونيات الخاصة بالتمويل في حالة الوفاة لا قدر الله.

تصل مدة التمويل حتى 60 شهر أي 5 سنوات.

أقساط سداد مبلغ التمويل الشخصي من بنك ساب متناسبة مع العميل.

يمكنك الحصول على تمويل إضافي وذلك في حالة سداد نسبة 20 % من التمويل.

شروط التمويل الشخصي في بنك ساب

لا يقل العمر عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام للقطاع الخاص والحكومي 58 عام.

أقل راتب 3000 ريال للسعوديين وغير السعوديين.

لا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن شهر واحد للسعودين وعن ثلاثة اشهر لغير السعودين.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

تقدم الإدارة التمويلية في ساب حلول تمويلية للمتقاعدين بعد الانتهاء من المسيرة الوظيفية، ولهذا اطلق بنك ساب برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين، والذي يتوافق بدوره مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعدة مفهومات مختلفة منها نظام التورق ونظام المرابحة، والذي بدوره يساعدك في تطلعاتك للمستقبل.

مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين

التوافق مع أحكام اللجنة الشرعية في بنك ساب.

يبدأ مبلغ التمويل من 10 الآف ريال وحتى خمسمائة ألف ريال سعودي.

فترة سداد مميزة للعملاء والتي تبدأ من 12 شهر وحتى 60 شهر.

لا يشترط تقدم كفيل للحصول على التمويل اللازم.

يتم إعفاء العميل المتقاعد من سداد القروض والمديونيات في حالة الوفاة حتى لا تتحمل العائلة سداد هذه المديونيات.

شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين

يوضح بنك ساب بعض الشروط الخاصة في برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين ومن هذه الشروط ما يلي:

لا يقل عمر العميل عن 40 عام ولا يزيد عن 67 عام.

اقل حد لراتب المتقاعدين 3000 ريال.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي للمتقاعدين

صورة بطاقة الهوية الوطنية للسعودين

صورة جواز السفر لدول مجلس التعاون الخليجي.

صورة من رخصة القيادة سارية للمقيمين.

شهادة تعريف بالراتب.

خطاب تحويل الراتب ويكون موقع من شخص مفوض بالشركة.

كما تقرر الرسوم الإدارية بواقع 1.15% من المبلغ الكلي للتمويل أو مبلغ 5750 وعلى العميل أن يختار اقلهما، وكذلك رسوم السداد المبكر وهى الأرباح اللاحقة لثلاثة اشهر بحسب جدول السداد كما يوضحها الجدول التالي:

مصروفات السداد المبكر مبلغ القسط الشهري طريقة الدفع مدة التمويل النسبة السنوية هامش ربح التمويل أرباح 3 اشهر 1,782.55 اصل المبلغ وهامش الربح 5 سنوات 3.150% ثابت 100,000

والجدير بالذكر أن معدل النسبة السنوية وكذلك القسط الشهري قد يتغير بناء على عدة عوامل مختلفة، ومنها قيمة التمويل وفترة التمويل وهامش الربح الذي تم اعتماده من البنك حالياً.

التقديم على التمويل الشخصي من بنك ساب

يمكنكم التقديم والاستعلام عن التمويل الشخصي من بنك ساب وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك ساب والتعرف على المزيد عن البرامج التمويلية التي يقدمها البنك وذلك من خلال زيارة رابط التمويل الشخصي من بنك ساب والبدء في التعرف على الشروط والبرامج التمويلية المناسبة، أو بالتواصل هاتفياً من خلال الأرقام التالية: