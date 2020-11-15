نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 ، نتعرف من خلال موقع ثقفني على كل أخبار المستفيدين من مقطوعة الضمان وأسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 من الدفعات الأخيرة والتي كانت قد أعلنت عنها وزارة العمل التنمية الاجتماعية السعودية حيث انه يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال رقم السجل المدني عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي التي يتبع وزارة العمل والتنمية بالمملكة وقد أعلنت عن انه تم اختيار أسماء المستفيدين بالمساعدة المقطوعة بالمملكة.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت رابط أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 والتي تم تخصيصه لمعرفة أسماء مستفيدين المقطوعة من الدفعة الجديدة ووفرت من خلال هذا الرابط مشقة الذهاب إلى مقر الوزارة لمعرفة أخبار طلب المساعدة المقطوعة وان كل ما على مستفيدي الضمان الاجتماعي إلا الدخول على برنامج وكالة الضمان الاجتماعي ومعرفة كل أخبار أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة .

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

أن يكون عمر مقدم طلب الحصول على المساعدة المقطوعة لا يقل عن 35 عام ويعتبر خارج نطاق المساعدة دون هذا السن . الموافقة على شروط البرنامج من بينها الحد الأدنى للمساعدة الحد الأقصى الموضح بموقع الوزارة ما بين 10000 ريال سعودي إلى 30000 ألف ريال سعودي بحد أقصى . يجب ان لا تخطى الشخص المتقدم الحد المانع للصرف بدخله الشهرى . ينحصر التقديم بشكل نهائي على محدودي الدخل من مواطني المملكة العربية السعودية دون غيرهم من فئات المجتمع السعودي . يتم التقديم بشكل كامل إلكترونيا عبر منصة التقديم المخصصة لوكالة الضمان الاجتماعي بموقع وزارة العمل .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

سوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني خطوه بخطوه وهى كالاتي .

الضغط علي الرابط التالي للاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

ستظهر لك صفحه كما في الصورة التي بالرابط .

ستظهر لك أيقونة رقم السجل المدني برجاء كتابه رقم السجل المدني الخاص بك .

ثم تظهر لك أيقونة ماهي كود الأرقام الذي أمامك .

يتم كتابه الكود في الأيقونة التي أمامك .

في الأسفل تظهر لك أيقونة عرض يتم الضغط عليها .

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول 1440

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين والتي بلغ عددهم 15 ألف مستفيد عن شهر ربيع الأول 1440 على أن تصرف هذه الدفعة للذين هم على قوائم الانتظار من دفعات 10_9_1438، وحتى 16_9_1438 .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

لابد من معرفة رقم الطلب أولا قبل للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الاتصال برقم الهاتف هذا 8001222777 أو عن طريق هذا الجوال 0112915588 ثم إدخال رقم السجل المدني والضغط على رقم 2 والاستعلام عن المساندة ثم الضغط على رقم 1 والاستعلام عن المساعدة المقطوعة وسيتم تقديم الطلب لك ويتم الاحتفاظ به حتى يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب .

الحد المانع للحصول على المساعدة المقطوعة

المملكة العربية السعودية قد وضحت الحد المانع للحصول على المساعدة المقطوعة وهو كالتالي .

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

وتعتبر المساعدة المقطوعة من البرامج التي تساعد بها المملكة العربية السعودية المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من اجل الحصول على العيشة الكريمة .

للأسر اكثر من 9 الأفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تضع لوائح محدده لصرف المساعدة المقطوعة وهى .

معاملة المتقدم للبرنامج تتم بحسب الاجرائات والضوابط التي يتم التعامل بها للمتقدم لطب معاش الضمان الاجتماعي مثل العمالة والدخل والسجلات التجارية وأي طلب يخص الديون لا يتم النظر به إطلاقا لان وكالة الضمان الاجتماعي لا يوجد اى علاقة بها لذالك ويتم البحث عن حالة المتقدم من قبل الوزارة .

المملكة العربية السعودية تقوم برفع الدعم تدريجيا من غير حدوث اى ضرر لمحدودي الدخل وقد استخدمت آلية مميزه حتى تفصل بين مستحقي الدعم والأكثر استحقاقا ويصرف لكل اسره من هذا الدعم على حساب برنامج حساب المواطن .

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 ربيع ثان

الضمان الاجتماعي تبدأ صرف المساعدة المقطوعة للمسجلين على قوائم الانتظار من خلال آليات تم تحديها من خلال الضمان الاجتماعي ومن المنتظر ان يتم صرفها للمتقدم من تاريخ 17 شوال 1438 حتى المتقدمين إلى 10 ذو القعدة 1438 في خلال هذا الشهر ربيع الآخر .

اهم أخبار الضمان الاجتماعي 1442

ثلاث جهات حكوميه بالمملكة العربية السعودية تنسق حاليا حتى يتم إيجاد اليه مناسبه لتحمل المملكة فاتورة المياه الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي 1440 بما يعادل 150 لتر يوميا للفرد الواحد خالد المسعود مدير عام خدمات العملاء في وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أوضح ان التنسيق حاليا بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و وزارة البيئة والمياه والزراعة و وزارة الشؤون الاجتماعية على تطبيق هذا القرار .

المساعدات المقطوعة لشهر جماد أول 1442

وزارة العمل والتنمية أودعت كل المبالغ الخاصة لمستفيدي برامج المساعدة المقطوعة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتي تبلغ حوالى 500 مليون ريال في حسابات المستفيدين البنكية ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي دكتور إبراهيم الشافي وضح ان الحالات التي شملت الضمان الاجتماعي بلغت 37.166 حالة وهم المسجلون على قوائم الانتظار وان المبالغ التي تم إيداعها في حساباتهم بلغت 501.176.668 ريال .

موعد صرف المقطوعة شهر جماي الأول 1442

أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أن إيداع مبالغ معاش الضمان الاجتماعي 1440 للمستفيدين والمستفيدات في الحسابات البنكية الخاصة بهم قد تم امس الاثنين الموافق 7 يناير 2019 الأول من شهر جمادى الأول 1440 أن شاء الله .

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قالت انه قد تم إيداع المساعدة المقطوعة لشهر جمادى الأول 1440 في الحسابات البنكية للمستفيدين وان هذه الحالة من ضمن حالات اخرى موجوده على قوائم الانتظار وان هذه الحالات التي تم اختيارها من قبل وزارة العمل تمت وفق شروط الوزارة .

تحديث ، الدكتور إبراهيم محمد الشافي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صرح انه تم إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة للدفعه الجديدة من شهر جمادى الأول 1440 للمستفيدين والمستفيدات للدعم النقدي التي تخص الضمان الاجتماعي وقد صرح أن أجمالي المبالغ التي تم إيداعها قد بلغت 150 مليون ريال سعودي .

ملحوظه هامه بالمساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة لا يتم صرفها شهريا ولا في مواعيد محدده ولكن تصرف حسب حاجه الأسرة بشروط ومواصفات محدده ومبلغ المساعدة يتم تحدديها حسب حالة الأسرة ودخلها الشهرى

المواطن السعودي من ذو الحاجات وتنطبق عليه الشروط يقوم بالتقدم على برنامج حساب المواطن ويقوم البرنامج بدراسة حالته وعند تطبيق الشروط عليه يتم إدراجه تحت برنامج حساب المواطن وتصرف المستحقات المالية له .

رابط الاستعلام عن أسماء المواطنين المستفيدين من مقطوعة شهر جمادي الأولى برقم الهوية 1440هـ

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية صرحت أنها خصصت رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهدف الرابط هو توفير الجهد والعناء للمستفيدين من المقطوعة بدلا من الذهاب إلى مكاتب التضامن الاجتماعي المنتشر في أنحاء المملكة قامت وزارة العمل والتنمية بدعوه المواطنين على الدخول رابط المساعدات المقطوعة التي تم تخصيصه من وزارة العمل .

صرف المساعدات المقطوعة 1440 وتحديث البيانات من البوابة الإلكترونية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت من اجل التسهيل على مستحقين الضمان الاجتماعي من كبار السن والأرامل مع أولادها عن طريق طرح بوابة إلكتروني لجميع المستعلمين .

استخدام اسم المستفيد من المساعدة، على أن يتم اعتماده من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعليه تحديثه باستمرار وإلا تتوقف المساعدات المقطوعة له تقديم الأوراق المطلوبة منه من موقع الاستعلام .

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي أو عن طريق الحساب الرسمي والتعرف على على وسائل اتصال الضمان الاجتماعي عن طريق هذه النقاط .

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي (mlsd.gov.sa). الضمان الاجتماعي تويتر. خدمة تواصل معنا. الرمز البريدي: 11157. رقم الضمان الاجتماعي الموحد خدمة العملاء: 19911.

تحديث . وفقا لموعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الرسمي والذي محدد له من وكالة الضمان الاجتماعي بتاريخ يوم 1 من كل شهر هجري وبناء على ذالك فالمدة المتبقية على نزول رواتب المعاشات الضمانية من يوم الخميس الموافق 18 جمادى الأول 1440 (13 يوما ) يتم الاستفسار عن المساعدة المقطوعة عن طريق موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني وأيضا يمكن التواصل مع وزارة العمل والتنمية الدعم الفني عن طريق أيضا رقم الضمان الاجتماعي الموعد أو رقم وزارة العمل .

خدمة معاش الضمان الاجتماعي

معنى معاش الضمان الاجتماعي هو صرف مبلغ مالي كل شهر لكل المستفيدين ويكون من أموال الزكاة لهذا البرنامج ويكون للسعوديين فقط والذين يقيمون اقامه دائمه بالمملكة لكل من توافرت فيه شروط برنامج الضمان الاجتماعي ويكون هناك استثناءات مثل المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لديها أبناء أو الأرملة السعودية المتزوجة من اجنبي .

مستفادين الضمان الاجتماعي

المواطنين الغير مشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي

يجب أن لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاما.

يجب أن لا يمتلك من رغب في التسجيل أي سجلات تجارية.

في حالة عدم وجود عمالة مهنية

الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

يتم صرف المساعدات المقطوعة فترات محددة

وزارة العمل والتنمية السعودية

صرفت وزارة العمل والتنمية السعودية في السابق مبالغ المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1440 مع بداية غرة شهر محرم وكانت المبالغ قيمتها 484 مليون ريال لمستحقي المساعدة المقطوعة التي تم تسجيلهم في السابق في المقطوعة وللاستعلام عن الرصيد يمكن من خلال الدخول على الحسابات .

في نفس السياق وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية قيام المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة من خلال هذا الهاتف 19911 أو الاستعلام من خلال رقم الطلب والتعرف على حالات الطلبات المقدمة .

استعلام الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة شهر جماد أول1440

استعلام المواطن عن المساعدات المقطوعة يتم عن طريق الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام ووضع جميع البيانات اللازمة وتحديث البيانات كل فتره إلى اخرى ووضع الحالة الاجتماعية وعدد افراد الأسرة و وزارة العمل والتنمية السعودية قد وضعت مبالغ كبيره لكل المستفيدين وعددهم 38.343 مستفيد من المساعدات وتبلغ المبالغ 484.253 ألف ريال .

إيداع وزارة العمل 52 مليون ريال لمستفيدي الضمان ببرنامج الحقيبة والزي المدرسي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد أودعت حوالى 52 مليون ريال سعودي في الحسابات البنكية للمشمولين ببرنامج الحقيبة والزي المدرسي من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة وهم الذين لا تصرف لابناهم إعانة من برنامج التكافل الاجتماعي .

في نفس السياق نجد ان عملية صرف المساعدة المقطوعة تتصل مباشرة بمستفيدي الضمان الاجتماعي وتأتي من ضمن البرامج المساندة لدى وكالة الضمان الاجتماعي وقد تم إطلاق هذا البرنامج منذ سنوات لمساعدة المواطن السعودي على تحسين الظروف المعيشية لكل من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض .

تحديث . تحدث إبراهيم الشافي وكيل وزارة الضمان الاجتماعي عن انه تم إيداع اكثر من 500 ألف ريال السعودي لكل من المستفيدين من المساعدات المقطوعة من هم على قوائم الانتظار شهر جمادى الثاني .

المساعدة المقطوعة

برنامج المساعدة المقطوعة هو عباره عن برنامج من خلاله يتم تقديم أعانات ماديه للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وهو من البرامج التي يقوم بدعمها برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية .

المساعدة المقطوعة تأتي للمواطن السعودي التي تنطبق عليه شروط استحقاق الدعم في ايطار خطة التكافل الاجتماعي لمحدودي الدخل من الأسر الفقيرة التي لا يوجد بها معيلا وتقوم السعودية بدراسة تلك الحالات والتكفل بها .

تحديث ، من خلال اتصال من احد المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة عبر فيها عن استيائه الشديد من الأعطال التي تتكرر دائما عن الدخول إلى البوابة الرسمية لموقع وزارة العمل والسعودية للاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بسبب تعطيل الموقع بخلل تقنى قد أدي إلى توقف خدمات الموقع وفورا الفريق التقني في الوزارة قام بإصلاح هذا الخلل .

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة 1441

عدد من الشروط حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكل من يريد التقديم على المساعدات المقطوعة وليتم النظر في الطلب المقدم ومن هذه الشروط.

لا يجوز أن يتجاوز الدخل الشهري الحد المسموح به مقابل الصرف.

عدم وجود سجلات أو تراخيص تجارية.

عدم وجود العمالة المهنية.

لا يجوز أن يتجاوز عدد العمال غير المهنيين ثلاثة عمال.

مسموح للتقديم (الأرامل ، المطلقات ، النساء المهجورات ، الأقارب المفقودون أو المفقودون ، المعوقون ، أسر السجناء).

اهم الأخبار الخاصة بمقطوعه الضمان الاجتماعي

في خلال الأيام الأخيرة ظهرت أخبار أن حكومة المملكة العربية السعودية صرفت مبالغ خاصه بالمساعدة المقطوعة 1441، وذالك كان بعد أن توقفت أن صرفها لمدة عام حيث بلغت إجمالي الأموال التي تم صرفها إلى 199،992،451 ريال سعودي، وعدد المستفيدين بلغوا 15،415.

لوائح جديدة لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية. يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً. يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة. إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان. لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

قيمة الاستحقاق المادي لمقطوعة الضمان

يذكر أن عدد الحالات التي يشملها برنامج المساعدات المقطوعة، المسجلين في الضمان الاجتماعي التابعين إلى وزارة العمل السعودية عددهم 37.166 حاله، وهى حالات مسجله في قوائم الانتظار، ويبلغ قيمة المبالغ المودوعة في حساباتهم الشخصية بقيمة 501.176.668 ريال سعودي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1441

ينتظر العديد من مستفيدي المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية، موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حيث باقي على شهر رمضان المبارك أيام، لذالك تعتبر هذه المقطوعة ذات أهمية لكل المستفيدين، حتى يتمكنوا من شراء كل لوازمهم تجاه الشهر الكريم، وحتى الآن لم تعلن وزارة العمل السعودية عن موعد صرف المساعدات المقطوعة حتى الآن، وشوف نتابع معكم لحظه بلحظه عند إعلان وزارة العمل عن موعد صرفها من خلال المقالة.

الفئات المستحقة من المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة تقدم للأسر محدودة الدخل.

تقدم المساعدة المقطوعة في حالة العجز المؤقت.

المساعدة المقطوعة تقدم للأرامل والأيتام.

تقدم المساعدة المقطوعة للمطلقات.

أيضا المساعدة المقطوعة تقدم لأسر السجناء.

معاش الضمان الاجتماعي في المملكة

معاش الضمان الاجتماعي يقدم لفئه محدده من المواطنين السعوديين التي تتوفر بهم الشروط التي وضعها الضمان الاجتماعي، وتصرف بصفه شهريه من أموال الزكاة وهذه الشروط كالتالي.

المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي.

أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.

المعوقين.

الأرامل من ذوات الأيتام.

الأيتام.

الأسماء الجديد التي نزلت لهم المساعدة المقطوعة بالمملكة

عقب المراجعة إلى أسماء المتقدمين للحصول على مقطوعه الضمان الاجتماعي، يقوم البرنامج بإعلان أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة حسب دور كل منهما في موعد التقديم عن طريق الموقع والظروف الاجتماعية التي تمر بها كل الحالات المقدمة ولا يمكن تأجيلها وتكون على أوائل القوائم لإعلان قبولها في الحصول على المقطوعة.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الخطوات الهامة التي يلتزم مستفيدي الضمان الاجتماعي بها عند تحديث بياناته، وهذه الخطوات تكون كالتالي.