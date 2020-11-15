نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ربيع أول 1442 نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين ،والتي بالطبع يبحث عنها ويهتم بها الكثيرون في المملكة العربية السعودية من الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد وأصبحوا في سن المعاش التقاعدي، وبالطبع يوفر معاش المتقاعد حياة كريمة فيما بعد ويعينه على الظروف الحياتية اليومية لذا يتم الاعتماد عليه بشكل كبير ومن هذا المنطلق حرصت المملكة العربية السعودية وبالتحديد المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صرف معاشات المتقاعدين بشكل سلس وبسيط من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة تسهيلا على المتقاعدين وعلى الموظفين الذين يقومون بعملية صرف الرواتب.

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير كافة المعلومات الخاصة عن الأنظمة التقاعدية المختلفة والمعاشات ومواعيد صدورها للجميع، توفر أيضا الكثير من الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين لتسهيل الحصول على المعاش إلكترونيا، أيضا من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني يمكن حجز موعد مسبق للذهاب إلى مقر المؤسسة والتحدث مع المسئولين المختلفين في مراكز الخدمة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين ربيع أول 1442

يتم صرف معاشات التقاعد في موحد محدد بنهاية كل شهر، لذا يكون هناك سؤال شهري متى ينزل راتب التقاعد والذي من المتعارف عليه أنه يكون بنهاية كل شهر ميلادي ويتم وضع جدول بمواعيد معاشات المتقاعدين في بداية كل عام لتحديد يوم نزول راتب التقاعد بالتحديد لاختلافه من شهر لآخر بسبب الإجازات الرسمية وعطلات البنوك، وبالنسبة إلى موعد صرف راتب تقاعد شهر صفر 1442 أكتوبر 2020 فلقد تم التأكيد على أن المعاش التقاعدي الخاص بذلك الشهر سيتم صرفه بالضبط يوم الأحد القادم 8 ربيع الأول 1442 والموافق 25 أكتوبر 2020 بعد أن انتشرت العديد من الأقاويل بأنه سيتم تأخير المعاش التقاعدي لهذا الشهر ليصرف بيوم السابع والعشرون من أكتوبر.

تم صرف الراتب التقاعدي لشهر صفر في الموعد المحدد بالضبط 25 أكتوبر 2020 ، ويتبقى فقط الآن 10 أيام على موعد صرف راتب المعاش التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر ربيع أول 1442 هجريا حيث يتم صرفه في يوم 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع أول للعام 1442 وفي حالة حدوث أي خطأ في المعاش برجاء التواصل على الفور مع المؤسسة العامة للتقاعد سواء من خلال الموقع الإلكتروني وتقديم شكوى على الفور أو من خلال تحديد موعد إذا كنت بحاجة للذهاب لمقر المؤسسة أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني الخاص بالمؤسسة “9668001248889”

مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020

يمكنكم أيضا من خلال هذا المقال معرفة كافة مواعيد صرف معاشات التقاعد الخاصة بهذا العام 2020 مع العلم في بداية العام الجديد 2021 سيتم وضع جدول جديد خاص بمواعيد الصرف الجديدة وسنتابع معكم في حالة وجود أي تغيير في المواعيد للعام القادم بالنسبة لرواتب التقاعد.

سيتم تأكيد موعد الصرف كل شهر فور نزول رواتب المعاش في حسابات الموظفين المتقاعدين.