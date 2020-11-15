نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 وكيفية الاعتراض على غرامات المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة في دقائق معدودة، ودون زيارة أحد مقرات الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، يستطيع المواطن أو المقيم، الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 هـ، وفي الوقت نفسه يُمكن أيضاً، السداد أونلاين من خلال الحساب البنكي في مصرف الراجحي أو غيره من البنوك، وبالتالي توفير الوقت والجهد في إنجاز مثل هذه الخدمات، بل إذا رغب صاحب المركبة في الاعتراض على قيمة الغرامات المسجلة عليه يمكنه ذلك بكل سهولة من خلال حسابه على منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية في 2010 م، وتخطت الخدمات الإلكترونية فيها 200 خدمة، وما زالت تعمل على إضافة المزيد من الخدمات الهامة والتي توفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية إلكترونياً

نوضح لكم متابعينا الكرام، خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 1442 هـ، فهي خدمة مقدمة للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً، الراغبين في إنجاز هذه الخدمة أونلاين عبر الموقع الإلكتروني دون زيارة إدارة المرور في المملكة، ويتم ذلك من خلال إتباع الآتي:

أولاً يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت على الرابط الخاص بالمنصة.

ثم يجب إدخال اسم المستخدم أو رقم هوية صاحب السيّارة.

علينا بعد ذلك إدخال كلمة السر، وننقر على أيقونة تسجيل الدخول إلى الحساب.

يجب بعد ذلك، النقر على الخدمة التي نريدها وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وفي الخطوة التالية، نستعرض الخدمة، وننقر على التفاصيل.

أخيرًا، معرفة جميع المعلومات التي نريدها، وإذا كانت هناك غرامات “غير منطقية”، يمكننا تقديم اعتراض إلكتروني عبر المنصة نفسها.

كيفية الاعتراض على غرامات المرور

وفرت وزارة الداخلية السعودية لمواطنيها الخدمة الإلكترونية الهامة، وهي الاعتراض على المخالفات من خلال المنصة الإلكترونية أبشر، وإليكم الخطوات اللازمة لإجراء الاعتراض كالآتي: