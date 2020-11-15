نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون الحضانة الجديد في السعودية 2020|| شروط الحضانة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالمملكة العربية السعودية تكون حضانة الأكفال على حسب الشريعة الإسلامية، وأكثر ما يشغل المحاكم السعودية هو القيام بالفصل بقضايا حضانة الأطفال وهو القيام بتربية الأطفال على قواعد العقيدة الإسلامية، ونحن اليوم وسف نستعرض عليكن قانون الحضانة الجديد في السعودية، ومتي يتم إسقاط الحضانة عن الأم. ما هو قانون الحضانة الجديد في السعودية القانون الجديد يسمح للأمهات المطلقات بالمملكة العربية السعودية أن يحصلن على حضانة أطفالهن دون القيام برفع أي دعاوي قضائية، طبقاً للبيان الصادر عن مركز الاتصال الدولي في وزارة الثقافة والإعلام، وقد نقل ذلك من خلال تقرير رسمي من وزارة العدل.

ولكن قبل تطبيق ذلك القرار كانت السيدات في المملكة بعد أن يتم الطلاق تقوم بتقديم التماس للمحاكم للحضانة، وهذه العملية تحتاج لسنوات حتى أن تنتهي، ولكن بعد دراسة المجلس الأعلى للقضاء للموضع أخذ قرار بأن يحق للأم أن تقدم ما يثبت صحة وصية المحكمة التي تتعلق بالتصديق على حضانة الأطفال ولكن بشرط أن تقوم بتوقيع إقرار بعدم وجود أي مشاكل بين الطرفين.

شروط الحضانة السعودية

يجب على الوالدين أن يتمتعون للديانة الإسلامية فلا يوجد حضانة لغير المسلمين.

يجب أن يحرص كلا الوالدين بالبلوغ والنضج، حيث أن لا يحق الحضانة للمرضة النفسين وكل من يعاني من اضطرابات ذهنية أو نفسية.

لابد أن يوفر الأب مسكن للأن لرعاية الطفل، وإذا لم يتوفر المسكت تسقط الحضانة.

يجب على الولد المسئول برعاية الأطفال يتمتع بصحة جيدة.

يجب أن لا تشكو من أي مرض أو ضعف من أجل ضمان حسن رعاية للأطفال من أجل تلبية احتياجاتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قانون الحضانة الجديد في السعودية 2020|| شروط الحضانة بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.